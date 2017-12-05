Почему Павел Савицкий — лучший футболист года 1 Александр Ровба

5.12.2017, 12:41

В списке претендентов на «Золотой мяч» Беларуси, Савицкий по-прежнему самый молодой.

9 декабря на церемонии закрытия сезона "Звездный мяч"-2017 будет объявлен лучший футболист года.

Процедура определения лучшего игрока сезона — всегда вопрос вкуса и субъективных ощущений. Здесь, как и с вызовом кандидатов в сборную страны, критериев четких нет, или их никто не понимает. Поэтому на фоне скромных футбольных достижений нередко возникают разговоры об отсутствии ярких игроков и выбора как такового.

На самом деле, достойные футболисты у нас есть. Просто теперь они по большей части выступают в чемпионате Беларуси. Но пока мы платим миллион евро за серба, а за не менее талантливого белоруса предлагаем 90 тысяч, уважать себя не начнем. Равно как и считая более успешным любого мало-мальски востребованного легионера.

Претенденты на звание лучшего

В опросе pressball.by выделяются четыре кандидата. При этом ни один из них не имеет безоговорочной болельщицкой поддержки. Получается, как и в случае с определением чемпиона страны, выбирать надо по дополнительным показателям.

У меня есть стойкое убеждение, что лучший футболист Беларуси должен положительно проявить себя в национальной команде или хотя бы обладать статусом сборника. В случае с легионерами это подчеркивает связь с родной стороной.

Тимофей Калачев не выступает за сборную, хорошо если пару раз за год транзитом посетил страну — и получит футбольный "Оскар"? Мы ему напоминаем о себе таким образом? Согласитесь, это выглядит нелепо.

У Стасевича и Гордейчука история несколько иная. Здесь уже речь именно о субъективном восприятии. Лидеры БАТЭ традиционно смещают фокус внимания на клубные выступления и в сборной ничем примечательным не отметились.

Савицкий на их фоне в явном выигрыше. Павел даже при провальных результатах команды Криушенко, сумел стать в составе "белокрылых" яркой вспышкой позитива. Подкупают и патриотичные высказывания гродненца о выступлениях за национальную дружину: "Если говорить о сборной, то я туда всегда лечу, будто на крыльях. Считаю, нет ничего почетнее, чем играть в футболке с гербом родной страны. Когда играет гимн, то по коже бегут мурашки. Это достаточно банальный набор слов, но это именно так".

Есть и второй фактор за 23-летнего капитана "Немана". Нынешний сезон — безоговорочно лучший в карьере Савицкого. Сказать тоже самое о Стасевиче и Гордейчуке однозначно не получается. Хотя оба вполне могут претендовать на звание лучшего в чемпионате.

Год Савицкого

Дебютировав в 16 лет на высшем уровне, Павел обрек себя на отношение как к главной футбольной надежде Беларуси. Это подразумевает повышенное внимание, завышенные ожидания, нетерпимость к ошибкам молодости и наличие многочисленных скептиков таланта игрока.

Когда Савицкий в начале сезона в очередной раз продлил контракт с родным "Неманом", насмешки и критика накатили новой волной. Припоминали интерес "Майнца" и "Зенита", подчеркивали "не выездной" статус футболиста. Хотя Павел уже имеет отличную карьеру, о которой может мечтать большинство наших игроков: 181 матч в чемпионате и 53+23 очка по системе "гол + пас" на позиции полузащитника. Давление на по-прежнему молодого парня было огромным и не только внешним. Сам игрок понимал, что этот год станет определяющим.

Савицкий справился, сыграл ярко и результативно. Подтвердил свой лидерский статус в "Немане" и стал лучшим снайпером национальной сборной в отборочном цикле к ЧМ-2018. Обновил личный бомбардирский рекорд в чемпионате, а его гол попал в топ-10 в квалификации по версии УЕФА.

Успехи полузащитника получили международное признание — от авторитетного портала Transfermarkt. За календарный год рыночная стоимость Павла выросла с 700 тысяч до 1,3 миллиона евро. Это наибольший прогресс среди белорусов.

В списке претендентов на "Золотой мяч" Беларуси, Савицкий по-прежнему самый молодой. Хотя за этот год полузащитник значительно повзрослел ментально и в плане профессионализма. Может, так просто совпало, но изменения в психологии игрока стали происходить после прихода в "Неман" Игоря Ковалевича прошлым летом.

Тренер всегда верил, поддерживал и защищал своего подопечного в публичном пространстве:

Савицкий? Он вообще большой молодец. Находился под сумасшедшим огнем критики, доброжелателей и недоброжелателей. И сейчас Павел — самый сильный игрок белорусского чемпионата. Он испытания выдержал с честью, в первую очередь как мужчина. Выдержал все вещи, которых не заслуживал. Есть у нас такая болезнь — называется "жаба". И вот она кого-то душит, когда люди видят, что Савицкий играет хорошо. Он может играть еще лучше, я вас уверяю. Его ждет большое будущее. И если его пригласит сильный клуб, я буду этому только рад.

Савицкий тренера не подвел, и записал в актив прекрасный сезон.

Александр Ровба, «Прессбол»