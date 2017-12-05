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Появилось видео, как Саакашвили снимали с крыши

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  • 5.12.2017, 12:47
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Задержание политика переросло в потасовки с полицией.

Обнародована видеозапись задержания экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который во время обысков по месту его проживания забрался на крышу дома. Соответствующий ролик, снятый из соседнего дома, опубликовал у себя в Facebook прокурор ГПУ Владислав Куценко.

На видео видно, как сотрудники правоохранительных органов оцепили Саакашвили и "в коробочке" медленно сопровождают его к выходу с крыши.

Возле дома Михаила Саакашвили, куда пришли сегодня с обыском сотрудники СБУ и ГПУ и задержали политика, происходят потасовки между протестующими и полицией, пишет liga.net.

Сторонники Саакашвили пытались заблокировать правоохранителей у подъезда с помощью мусорных баков и бетонных клумб. Полиция пытается разблокировать проезд. "Давида Сакварелидзе (экс-замгенпрокурора, соратник Саакашвили, - ред.) силой выкинули за оцепление", - сообщает корреспондент.

Протестующие также несут к дому по улице Костельной, 7 шины. Протестующие кидают брусчатку в машину правоохранителей.

Через некоторое время правоохранителям все-таки удалось посадить задержанного Саакашвили в бус. Сейчас его пытаются увезти, проехав сквозь толпу протестующих.

Микроавтобусу не дают выехать, несколько десятков человек образовали живой щит вокруг авто с Саакашвили. Машина медленно передвигается по несколько метров в минуту. Активисты уже разбили лобовое стекло.

На месте происшествия происходят потасовки. У дома Саакашвили по улице Костельной в центре Киева собралось большое количество силовиков.

Информации о пострадавших пока нет. При этом люди прибывают к месту инцидента.

Пресс-служба СБУ сообщает, что Саакашвили задержали в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 УК Украины (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).


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