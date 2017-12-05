«$300 за 15 минут — круто!»: Как белорусы попадают в ловушку «Форекса» 5 5.12.2017, 12:55

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Белорусы пытаются выпутаться из «форекс-компании» и спасти свои десятки тысяч долларов.

«Это жадность… — вздыхает Виталий. — 40 лет от роду — и вот…» Его товарищ по несчастью Александр моложе, но, похоже, пороку все возрасты покорны. В прошлом году оба имели несчастье поднять трубку и ответить вежливому собеседнику. С тех пор в Беларуси количество лиц, считающих себя потерпевшими, перевалило за десяток (на самом деле их может быть больше), а суммы потерянных денег — за сотни тысяч долларов, пишет onliner.by.

На сайте компании Trade12 светится улыбкой Майк Тайсон. Он говорит: «В боксе вы должны знать, кому стоит доверять. Это правило подходит как для жизни, так и для торговли!» Майк — лицо компании, занимающейся торговлей на финансовом рынке. Зная, как легко Тайсон расставался с деньгами, переходя из разряда миллионеров в банкроты, с выбором человека-бренда можно поспорить. Но узнаваемость за одним из самых раскрученных боксеров прошлого века продолжает сохраняться.

— В конце прошлого августа мне позвонили на мобильный: «Не хотите ли поработать на бирже?» — рассказывает Виталий. — Я врач, но когда-то проходил курсы по трейдингу на «Форексе». Тогда понял, что это затратно по времени и силам и увлекаться не стал. А тут говорят, что помогут, дадут личного брокера и стопроцентную гарантию. При этом минимальный депозит составлял всего $100 — ну окей.

У Александра (да и у любого другого) — такой же звонок примерно в это же время. Связывались по IP-телефонии. С ним — вроде из Германии, с другими — из Канады.

— В сентябре я получил счет, открытый в компании Trade12, и скачал клиентскую программу. Совпадение или нет, но только после удаления программы в выдаче поисковых систем стали появляться негативные отзывы о компании. До этого — чистый позитив. Начали работу, получая сверху по $3—4.

По словам Виталия, каждый вечер ему звонила Анастасия Левицкая (так представлялась брокер). Спустя какое-то время наш герой попробовал вывести первые скромные доходы — удачно!

— Я относился к этому как к баловству, что оказалось частью сценария, который с нами разыграли. Вдруг мне звонят и говорят: скоро презентация нового iPhone, акции Apple пойдут вверх — надо брать. Я отправился в «МТБанк», где открыл валютный счет. С него перечислил $800.

Еще позже стали работать по ордерам (это распоряжения брокеру по покупке или продаже). Бах — $300 за 15 минут — круто! В личном кабинете все вроде бы контролируется. Уже потом я понял, что все это обман: платформа рисовала случайные котировки. Но на тот момент я был доволен. Вывел первую тысячу долларов, подумал: наконец-то в жизни повезло!

Про компанию писал Forbes. (Совпадение? Думаем, да. — Прим. Onliner.by)

Пора инвестировать по-взрослому

Время шло. Небольшие победы чередовались с небольшими поражениями. «Минус» в $10—20 не приводил к потере клиента, но приучал его к убыткам: рынок есть рынок.

— Анастасия продолжала снабжать меня информацией от Bank of America или JPMorgan Chase. Руководствуясь этой информацией, я открывал ордеры. Брокер получал 10—15% от сделки. Заработки хорошие, поэтому было не жалко, — рассказывает Александр. — Несколько нажатий клавиш — и на счету около $1000 в месяц.

Александр тоже начинал с сотни. Через три месяца на его счету было уже около $20 тыс. (не заработал — внес). Постоянно что-то выводил, но вносил в результате еще больше. А потом случилась «нездоровая ситуация на рынке нефти».

Новый год Виталий собирался встречать с прибылью в $15 тыс., но его подвел «контракт» на поставку природного газа.

— Деньги добавляли постоянно, потому что как только ты останавливался, тебе звонили с просьбами и предупреждениями: не пополнишь — потеряешь. Потом оказалось, что я сделал что-то не так и теперь не могу просто так вывести деньги — даже свои $13—14 тыс., не говоря уже о прибыли.

Это похоже на кошки-мышки. Сначала звонят женщины, голоса меняются. На место Анастасий приходят Алисы, а потом Николаи и Александры. Все с неизменно красивыми русскими фамилиями: Васильев, Добрынин, Орлова, Соколовская и так далее.

— Для спасения депозита мне предложили добавить $11 тыс. (деньги они называют «объемом»). Потом оказалось достаточно и $5 тыс. — остальное сами «закроют».

В распоряжении редакции есть записи этих разговоров. Они довольно типичны. Внезапно клиенту сообщают, что он натворил ужасных дел, закрыв какую-то сделку и выведя деньги без предупреждения или вопреки рекомендациям брокера. Это говорит сам брокер. Клиент сначала не понимает и чуть ли не извиняется, потом начинает спрашивать, что, собственно, сделал не так. Брокер увеличивает темп, переходит на ты, повышает голос. Клиент узнает, что брокер тратит время на «двадцатитысячника», пока его ждут миллионеры. И вместо благодарности брокер получает что? Подозрительность. «Так жить и работать нельзя», — он бросает трубку. Спустя время перезванивает другой человек, например, из отдела проблемных клиентов. Ситуация повторяется: сначала он вежливо объясняет, что клиент не прав, а по мере поступления встречных вопросов срывается и требует немедленного ответа: будет клиент спасать свой аккаунт (добавляя деньги) или нет? Счет идет на часы, действовать нужно немедленно!

— У меня медицинское образование. А они убедительно приплетают громкие имена, какие-то данные. Там не то что глупцы полные, — оправдывается Виталий. — А потом из тебя вытягивают все. Когда отказываешься платить деньги, тебе говорят, что ты нарушил какой-то пункт контракта: «Штраф $11 тыс., читайте пункт сами, вы проблемный клиент, до свидания».

Из вложенных $18 тыс. Виталий успел вывести $4 тыс. Александр — $8 тыс. из $20 тыс. Говорят, что в их группе есть Ирина, у которой зависли $62,5 тыс.

— Я звоню им: могу прилететь в эстонский офис (сначала у них на сайте было указано, что штаб-квартира в Эстонии, потом — на Маршалловых Островах), — рассказывает Александр. — Они: нет, прилетайте в Канаду. Я: окей, приедут мои люди. Они: нам надо выписать на вас официальное разрешение на допуск в офис — это занимает 90 дней…

— Раньше вообще попасть на встречу могли только люди, у которых больше $100 тыс. на счету — VIP, — рассказывал мне Николай. — А как иначе? Иначе у нас не было времени заниматься аналитикой — только встречи.

«Вы в курсе, что происходит на рынке нефти? И что?»

Аналитика, судя по записям телефонных разговоров, у брокеров была довольно простая, давление — постоянное:

«Чем дольше вы тянете, тем сложнее. Через неделю сделать это будет уже нереально. Америка, Саудовская Аравия… Вы видите, что происходит на рынке нефти?»

«Сейчас у вас на платформе недействующие контракты, и вы не можете с ними ничего делать. Если не переподписать, то будет идти расширение спреда. И чем дольше тянем, тем сложнее будут условия от поставщика ликвидности. Нефть — это очень опасный сейчас инструмент. И аккаунт потеряете, и вообще. Я не хочу вас пугать, но вы как на волоске держитесь».

«Не обманывайте! Я со всем ознакомился к этому моменту! Вы будете аккаунт спасать? Да или нет? Да или нет?! Отвечайте! Вы будете терять деньги или будем спасать аккаунт? У меня нет времени с вами общаться! Вы со мной или нет?!»

«За три года нефть подешевела в два раза. А объем ее как изменился? У вас есть стакан, и вы из него пьете. Объем уменьшается? А жизнь без нефти вы можете представить? А американцы это умышленно делают. Им выгодно. Теряет Россия, зарабатывает Китай».

Живите теперь с этой информацией.

«Пробуем chargeback». Пока безрезультатно

Переругавшись с брокерами и специалистами по проблемным клиентам, стороны разошлись. Теперь белорусы ищут способ вернуть хоть что-то.

— Я узнал про chargeback — оспаривание операций по пластиковым картам. В феврале сходил в «МТБанк» и не получил ничего, — говорит Виталий. — Даже не успокоили. Оказывается, chargeback невозможен с MasterCard. Банки не на твоей стороне.

Пишу заявление в МВД: милиция же нас бережет. Там спускают на город и в район. Я прихожу, и мне честно говорят: «Мы такого не понимаем. Понимаем «украл — выпил — в тюрьму». А тут счета и брокеры». Позже прислали ответ, что не установили признаков преступления. Теперь мы отправили коллективное заявление от группы потерпевших.

Параллельно отправил письма по тем адресам, которые были засвечены на сайте, — все письма вернулись.

На сайте Оперативно-аналитического центра ответили, что это компетенция Министерства информации.

По нашей информации, большинство потерпевших — в Украине и Казахстане.

В конце прошлой недели Александр получил письмо из «Белгазпромбанка». В конверте — ответ от Trade12, судя по всему, на запрос банка по поводу chargeback. В нем на довольно кривом английском сообщается, что Александр — фактически «член банды» по незаконному возврату денег (собственно, по chargeback).

Обратившиеся в редакцию говорят, что прошли профилактику по выбиванию дури из головы, а теперь хотят предупредить остальных.

Onliner.by обратился в Trade12 с общими вопросами, но получил короткий ответ: «К сожалению, помочь мы вам ничем не можем, так как вы не являетесь клиентом компании».

А вот информация, которая легко находится в поисковиках. Это регуляторы некоторых стран:

Предупреждение FCA (Великобритания)

Предупреждение ASIC (Австралия)

Черный список КРОУФР (Россия)

Предупреждение CVM (Бразилия)

Предупреждение FMA (Новая Зеландия)

…и так далее

FINRA — крупнейший независимый регулятор финансовых рынков США — ничего не знает о Trade12. Возможно, потому, что c гражданами США эта компания не работает.

Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари»: «Невозможность забрать свои деньги — железный аргумент, что это мошенники»

— Я про Trade12 ничего до сих пор не слышал. Не вижу никакой причины изучать этот сайт детально на фоне тысяч других таких же.

— Почему? Какие признаки вам не понравились?

— Если у людей, живущих в Беларуси, есть желание зарабатывать на финансовых рынках, то возможность есть. У нас рынок «Форекс» регулируется достаточно жестким образом. 10 компаний включены в реестр Национального банка. Работая с этими компаниями, люди не защищены от инвестиционных рисков, но полностью защищены от мошенничества и противоправных действий. Более того, компании из реестра должны соответствовать всем требованиям рекламного законодательства. Их реклама должна быть достоверной и сопровождаться уведомлениями о рисках.

Отличительная черта мошенников в финансовой сфере — гарантия высокой доходности, намного превышающей проценты по депозитам. Потому что все понимают, что гарантий нет — потерять можно все.

— Справедливости ради, на сайте Trade12 нет громких обещаний и даже присутствует предупреждение о рисках…

— Ну, исходя из агрессивного маркетинга в телефонных переговорах… Да, одно лишь отсутствие компании в реестре Нацбанка не приравнивает ее к мошеннической — только совокупность показателей. Ищите отзывы, сопоставляйте обещания и реальные факты. Компании, которые собирают деньги и исчезают, существует во всем мире, не только в Восточной Европе.

В нормальных компаниях вы переводите деньги на счет и понимаете, что они ваши. Вы ими распоряжаетесь и в любой момент можете вывести. В мошеннических компаниях вы переводите деньги — и можете с ними прощаться. Неважно, что вам еще предстоит иллюзия торгов, какие-то выигрыши, в конечном итоге будет потеря.

— Майк Тайсон в качестве лица бренда не добавляет гарантий?

— Я не знаю, сколько стоит Майк Тайсон и его время. Но это не говорит ни о чем. Для записи ролика можно купить любого, не так это и дорого. Если я буду стоять в переходе и просить денег с портретом Тайсона на груди — повод ли это давать мне деньги?

У людей есть психологическая особенность, замешанная на жадности и глупости. Если к вам на улице подойдет незнакомец и предложит дать ему тысячу долларов взамен на обещание через месяц вернуть миллион, вы вряд ли согласитесь. Но если обратились по телефону со ссылкой на какой-то сайт, многие соблазняются. И слово «гарантия» тоже манит. Никто не думает, чем, как и кто гарантирует. Глаза загораются, мозги перестают думать.

— Обратившиеся к нам говорят, что люди, звонившие от имени Trade12, предлагали клиентам пополнить счет, чтобы спасти уже хранящиеся на нем деньги, а позже грозили штрафными санкциями.

— Штрафные санкции за якобы преждевременное закрытие сделки — железобетонный признак мошенничества. Нормальная работа на финансовом рынке подразумевает, что я в любой момент могу купить то, что захочу, или закрыть сделку с прибылью или убытком и вывести деньги. Как только начинают рассказывать, что мы не имели права продать (хотя кнопка на платформе есть, технически это возможно)… На финансовых рынках такого не бывает.

Теоретически ответственность может существовать. Она должна быть прописана заранее, и клиенты должны быть предупреждены о ней. Есть же в наших банках безотзывные вклады — там предупреждают, что вы не сможете забрать деньги раньше времени. На финансовых рынках это нонсенс.

«Боюсь прозвучать жестко, но такие люди не вызывают у меня сочувствия: чем надо было думать?»

— По словам пострадавших, они попали «на кухню» — что это значит? Они понимают это как сделки, отвязанные от рынка, внутри компании?

— «Кухня» — неоднозначный термин, достойный отдельной лекции. Часто на рынке противопоставляют «кухни» и брокеров. Подразумевается, что брокер каждую сделку выводит на рынок. А кухня — нет, она самостоятельно закрывает сделки с клиентами. Предположим, у компании есть 100 клиентов: 50 из них купили акции, другие 50 — продали. Получается, что одни купили у других в рамках компании — на рынок выводить нечего. На самом деле это нормальная схема работы, и ничего криминального в ней нет.

— По вашим оценкам, насколько реально в такой ситуации вернуть деньги через сhargeback?

— Малореально. В противном случае мы получаем замечательный инструмент для мошенников: торговать где-то своими силами и умом, терять, а потом говорить банку, что кругом мошенники, верните деньги. Практика говорит, что возврата не будет. Человек добровольно перевел деньги мошеннику. Банк в этом виноват? Кто будет платить за эту ошибку?

В Беларуси будет предельно проблематично возбудить какие-то дела. Попытки были — результатов не было. Контролировать белорусских юрлиц здесь могут, тех, кто на Маршалловых Островах, — нет. Хотя Острова сами по себе тоже ни в чем не виноваты. Там зарегистрированы и добропорядочные фирмы.

Боюсь прозвучать жестко, но такие люди не вызывают у меня сочувствия: чем надо было думать? Желание предупредить — хорошее, но до этого была масса людей, которые «попали» и хотели предупредить. Мы тоже предупредим, но спустя время найдется сотня новых людей, которые попадутся в ловушку.

Конечно, все это портит репутацию финансового рынка. Мол, любые ценные бумаги и «Форекс» — это мошенничество. Но и покупая автомобиль, вы можете наткнуться на битую машину или в угоне. Это же не значит, что на автомобильном рынке сплошь мошенники. Просто на этот раз вы были невнимательны при выборе контрагента.

«МТБанк»: чтобы заблокировать какую-либо торговую точку, нужно иметь веские основания

— Наш клиент опротестовывал 11 транзакций в адрес Trade12. По Visa мы опротестовали одну (решение платежной системой пока не вынесено). По MasterCard — это невозможно в соответствии с их правилами. Опираясь на свой опыт, еще в 2016 году они решили, что, если операция осуществляются в пользу инвестиционных компаний и деньги успешно попали на торговую площадку, услуга считается оказанной. Остальное — вне сферы платежной системы. То есть в данной ситуации банк готов помогать клиенту в возврате его денежных средств, но только в соответствии с правилами платежной системы. Дополнительно «МТБанк» направил информацию о данной ситуации в два банка-эквайера, обслуживающих организацию Trade12, для того, чтобы донести до них информацию о поступивших от наших клиентов жалоб и для принятия возможных мер на их стороне.

Решение о возможности блокировки принимает коллегиальный орган. Для того чтобы заблокировать какую-либо торговую точку, нужно иметь для этого веские основания. Банк в ближайшее время рассмотрит возможность блокировки операций в адрес Trade12 .