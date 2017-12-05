Фотофакт: В Минске Skoda снесла остановку 7 5.12.2017, 12:59

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К счастью, в аварии никто не пострадал.

В Минске легковушка врезалась в остановку общественного транспорта. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома, пишет tut.by.

Авария произошла 5 декабря, около 11.50. «36-летний водитель Skoda ехал по улице К. Цеткин со стороны площади Мясникова в направлении площади Богушевича. В какой-то момент автомобиль ушел в неуправляемый занос, вылетел за пределы дороги и врезался в остановочный пункт», — рассказали в ГАИ.

К счастью, в аварии никто не пострадал.