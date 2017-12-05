«Голос Америки» и «Радио Свобода» объявили в РФ иностранными агентами 5.12.2017, 13:16

Всего под ограничения попали девять СМИ.

Министерство юстиции России признало иностранными агентами «Голос Америки», «Радио Свобода» и еще семь подконтрольных последнему изданий, сообщает bbc.com.

В частности, в список СМИ, признанных иностранными агентами, попали «Сибирь.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», телеканал «Настоящее время» и Татаро-башкирская служба «Радио Свобода».

Таким образом, всего список насчитывает девять изданий, все они американские. Они стали первыми, кто попал в список СМИ, признанных иностранными агентами, с момента его создания. Российские власти ранее заявляли, что идут на такой шаг в ответ на внесение в аналогичный американский список канала RT.

Представителям всех девяти попавших в список изданий закроют вход в нижнюю палату российского парламента. Постановление, позволяющее запрещать работу в Госдуме журналистам американских СМИ, признанных иноагентами, было принято росссийскими депутатами в понедельник.

Глава контролирующей «Радио Свобода» компании Том Кент заявил, что она «по-прежнему привержена продолжению журналистской работы ради предоставления точных и объективных новостей нашим русскоязычным аудиториям».

Маркировка и отчеты

Законопроект, позволяющий признавать зарубежные СМИ иностранными агентами, был разработан, принят в трех чтениях Госдумой, утвержден Советом Федерации и подписан президентом менее чем за три недели. Изменения внесены в статью 6 закона «О средствах массовой информации».

СМИ, признанные иностранными агентами, должны будут указывать это в своих материалах, как и иностранные агенты-НКО. Также они должны будут отчитываться ежеквартально не только за иностранные, но и за все российские средства, включая частных жертвователей.

В отчетах нужно будет указывать имена тех, кто пожертвовал средства или имущество, и пояснения, на что эти средства были потрачены.

СМИ-агенты должны будут проходить обязательный платный аудит, им будет запрещено вести упрощенную бухгалтерскую отчетность, как российским организациям.

Президент России Владимир Путин подписал этот закон 25 ноября, после чего он вступил в силу. Решение о том, какие издания будут отнесены к иностранным агентам, будет принимать министерство юстиции России. В список могут попасть как СМИ, зарегистрированные за рубежом, так и те, кто зарегистрирован в России, но получает иностранное финансирование.