Сельчанин из-под Кобрина: Отдайте землю крестьянам, уже сто лет обещаете 8 5.12.2017, 13:30

Степан Дубчук

Степан Дубчук отстаивает свое право требовать от властей земельной реформы.

В суде Кобринского района рассматривается административное дело жителя деревни Малые Прилуки Степана Дубчука. Его обвиняют в проведении пикета 7 ноября, когда он вышел на государственное мероприятие по празднованию 100-летия Октябрьской революции со своим лозунгом: «Земля - крестьянам. Когда?».

Много лет Дубчук просит выделить ему 3 гектара земли для ведения подсобного хозяйства, но власть отказывает. После озвучивания в прессе проблемы за крестьянина взялись органы милиции. Дело дошло до суда.

- Протокол составили, будто я организовал массовое мероприятие — пикет, – рассказал «Радыё Рацыя» Степан Дубчук. – Хотя пикета я не организовывал. Я хотел отпраздновать народный праздник. Тем более, что митинг и возложение цветов были разрешены горисполкомом. Под этим лозунгом уже сто лет разные политики приходят к власти и все обещают крестьянам землю. Как и борьбу с коррупцией – и тоже приходят к власти. Однако, ни первое, ни другое не реализовано.

Степан Дубчук - крестьянин в пятом колене. На данном этапе ведет хозяйство с матерью на 3 гектарах, выделенных матери. Они посадили там сад из грецких орехов, абрикосов,и черешни. Степан хотел бы расширить дело. И для этого иметь свой участок земли. Но вместо земли получил скамью подсудимых в Кобринский суде.