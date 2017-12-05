«Взяли отпуска за свой счет и сутками стоят под дверью УКСа» 2 5.12.2017, 13:41

На что готовы минчане ради дешевых квартир.

С минувшей пятницы у дверей УКСа Центрального района Минска снова организовалась очередь. Пятый день рядом со входом кучкуется группа мужчин и женщин с пледами и термосами. Проектной декларации пока нет, когда будет опубликована — неизвестно. Но люди готовы стоять на холоде сколько угодно, лишь бы получить дешевые квартиры. Об этом пишут журналисты onliner.by в своем репортаже:

«Первая проектная декларация по новому дому на улице Выготского, где квадратный метр стоил всего $610 и $630 по курсу, обернулась скандалом. На 15 квартир претендовали несколько сотен человек из трех очередей. Одна очередь образовалась еще в прошлом году, вторая — аккурат перед выходом декларации. Однако те и другие очередники остались ни с чем: за несколько дней до приема документов под дверями УКСа сформировалась живая очередь — парни плотного телосложения просто «оккупировали» крыльцо и, не признавая никаких списков, не пропускали никого вперед.

Подойдя к зданию УКСа на улице Гвардейской, мы увидели группу из шести человек.

— Стоим с пятницы. Сейчас в очереди 36 человек. Хотите — будете 37-м, — говорит мужчина в пуховике.

Узнав, что мы журналисты, мужчина продолжил:

— В прошлый раз была неразбериха и хаос. Те ребята из живой очереди, что оцепили вход, оставили в дураках 300 человек, которые месяцами отмечались в списках. Они показали, какая тактика правильная. Чтобы снова не пролететь — мы пришли и стоим.

— В прошлую пятницу мы пришли в УКС, чтобы узнать, когда будет следующая декларация. Ничего не узнали, но кто-то сказал: «Мне все равно, я остаюсь». Остались и другие, — подключается к разговору еще один из дежурящих. — Стоим так уже пятый день. Скажете, глупость? А по мне так ради дешевой квартиры можно и потерпеть. Все мы люди простые, все хотим свое жилье. Непростые люди здесь не стояли бы.

Оказалось, во многих машинах рядом с УКСом сидят люди — все они также претендуют на дешевое жилье. Из автомобиля, припаркованного прямо напротив крыльца, вышла женщина и поддержала беседу:

— Я приехала в Минск за 100 километров, чтобы сменить сына в очереди. Он пятый в списке.

— Но ведь декларации еще нет. И цена неизвестна. Что если метр будет по $800? — спрашиваем мы.

— Рано или поздно декларация будет. Когда — в УКСе не говорят. Но мы думаем, что скоро. Конечно, надеемся на приятную цену. Если по $800 — половина людей, если не больше, уйдет.

В прошлый раз УКС начал принимать документы на седьмой день после выхода декларации. Значит, при самом благоприятном раскладе люди будут дежурить под дверями застройщика еще дней 8. А может, и две-три недели.

— Выстоим. Кто-то взял отпуск за свой счет, кому-то помогают родственники. Согреваемся в машинах и чаем в термосах.

— А если, как в прошлый раз, в один из дней крыльцо займет какая-нибудь организованная группа людей?

— Мы уже сами заняли и контролируем ситуацию. Все просто и понятно, все по живой очереди. Если будет происходить что-то противоправное — вызовем милицию.

Напомним, все страсти разгорелись вокруг типовой панельной 9-этажки в Новинках. Квартиры там предлагаются без отделки. УКС планирует сдать дом в марте 2018 года».