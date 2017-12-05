Видеофакт: Бельгийские футбольные фанаты забросали поле подарками для детей 1 5.12.2017, 13:59

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Волонтеры собрали плюшевых медвежат и отправили их детям из малоимущих семей на Рождество.

На прошлой неделе начало матча чемпионата Бельгии между «Шарлеруа» и «Остенде»пришлось отложить из-за беспорядка, который устроили болельщики хозяев. Вот только в отличие от большинства акций футбольных фанатов, к которым мы привыкли, эта получилась доброй и правильной, пишет «Трибуна».

Фанаты «Шарлеруа» забросали поле мягкими игрушками. Волонтеры собрали плюшевых медвежат и отправили их детям из малоимущих семей – в качестве подарков на Рождество.

Болельщики «Шарлеруа» проводят такую акцию второй год подряд. Год назад что-то похожее устроили фаны голландского клуба «Ден Хааг». А вообще традиция зародилась в Северной Америке, где хоккейные болельщики регулярно выбрасывают на лед сотни мягких игрушек для детей.