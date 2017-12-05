Видеофакт: Бельгийские футбольные фанаты забросали поле подарками для детей

Видеофакт: Бельгийские футбольные фанаты забросали поле подарками для детей1
- 5.12.2017, 13:59
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Волонтеры собрали плюшевых медвежат и отправили их детям из малоимущих семей на Рождество.
На прошлой неделе начало матча чемпионата Бельгии между «Шарлеруа» и «Остенде»пришлось отложить из-за беспорядка, который устроили болельщики хозяев. Вот только в отличие от большинства акций футбольных фанатов, к которым мы привыкли, эта получилась доброй и правильной, пишет «Трибуна».
Фанаты «Шарлеруа» забросали поле мягкими игрушками. Волонтеры собрали плюшевых медвежат и отправили их детям из малоимущих семей – в качестве подарков на Рождество.
Болельщики «Шарлеруа» проводят такую акцию второй год подряд. Год назад что-то похожее устроили фаны голландского клуба «Ден Хааг». А вообще традиция зародилась в Северной Америке, где хоккейные болельщики регулярно выбрасывают на лед сотни мягких игрушек для детей.
Hundreds of cuddly toys were thrown onto the field at Charleroi vs. Oostende on Saturday night to be collected for children with disabilities for Christmas. 👏🏻— Football__Tweet (@Football__Tweet) 4 декабря 2017 г.
The beautiful game. pic.twitter.com/85lMRiRI75