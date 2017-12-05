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По литовскому TV показали квартиры, которые белорусы купили ради «шенгена»

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  • 5.12.2017, 14:10
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На что идут жители нашей страны ради заветной отметки в паспорте.

Литовский телеканал tv3.lt рассказал в новостях, что в основном дешевые квартиры ради «шенгена» покупают белорусы и украинцы. Самые популярные деревни у наших соотечественников — Кубилинай и Йонишкеляй. За квартиру там просят всего 250 евро. Как выглядит жилье — в нашем материале, пишет tut.by.

— Украинцы, белорусы интересуются дешевыми квартирами в деревнях только до получения шенгенских виз, а получив их, едут на заработки в Европу, — сообщили в репортаже tv3.lt.

Телеканалу сельчане также рассказали, что белорусы и украинцы приобретали квартиры не глядя. Местным они сказали, что в квартирах может жить, кто захочет, главное, чтобы платили за электричество. Стоимость одной такой квартиры — 250 евро.

Такое запущенное и дешевое жилье раскуплено во многих селах, сообщили в репортаже журналисты телеканала.


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