Белстат снова поймал Лукашенко на лжи 17 5.12.2017, 14:27

6,458

Диктатор обещал белорусам сокращение госдолга, а вышло ровным счетом наоборот.

$4 175 600 000 — на такую сумму вырос внешний государственный долг Беларуси со времени последних «президентских выборов» (октябрь 2015 года). На 1 ноября 2017 года внешний государственный долг составил 16,6 млрд. долларов, сообщает Еврорадио.

Из «предвыборной программы-2015» Лукашенко:

“Сокращение внешнего государственного долга. Мы не должны перекладывать наши долги на будущие поколения“.

За время, прошедшее после этого обещания, каждый белорус стал должен на 440 долларов больше.