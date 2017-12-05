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Белстат снова поймал Лукашенко на лжи

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  • 5.12.2017, 14:27
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Диктатор обещал белорусам сокращение госдолга, а вышло ровным счетом наоборот.

$4 175 600 000 — на такую сумму вырос внешний государственный долг Беларуси со времени последних «президентских выборов» (октябрь 2015 года). На 1 ноября 2017 года внешний государственный долг составил 16,6 млрд. долларов, сообщает Еврорадио.

Из «предвыборной программы-2015» Лукашенко:

“Сокращение внешнего государственного долга. Мы не должны перекладывать наши долги на будущие поколения“.

За время, прошедшее после этого обещания, каждый белорус стал должен на 440 долларов больше.


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