Луценко: Саакашвили получил от соратников Януковича $500 тысяч 2 5.12.2017, 14:35

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Юрий Луценко

Деньги были переданы для дестабилизации ситуации в Украине.

Лидер "Руху нових сил" Михаил Саакашвили за деньги соратников экс-президента Виктора Януковича, в частности Сергея Курченко, финансировал акции протеста для захвата государственной власти в Украине. Об этом во время брифинга 5 декабря, который транслировал телеканал "112 Украина", сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Сегодня я разглашаю первую часть операции СБУ и ГПУ по срыву плана-реванша прокремлевских сил в Украине. Касается это сотрудничества ряда политиков, в первую очередь Михаила Саакашвили, с членами организованной преступной группировки Януковича, в первую очередь Сергея Курченко, за деньги которых Саакашвили и приближенные к нему лица проводили финансирование инициированных ими акций протеста, целью которых был захват государственной власти в Украине и содействие членам преступной организованной группировки Януковича, Курченко в остановке их уголовного преследования и восстановления контроля над активами, которые они в свое время приобрели в Украине в криминальный способ", - отметил генпрокурор.

По словам Луценко, соратник Саакашвили Северион Дангадзе по указанию экс-главы Одесской ОГА обратился с соответствующим предложением к Сергею Курченко.

"Установлено, что личность, приближенная к Саакашвили, а именно гражданин Украины Северион Дангадзе, по согласованию с самим Саакашвили обратился через доверенное лицо к Сергею Курченко, скрывающемуся от преследования украинских правоохранительных органов в Москве, с предложением финансирования деятельности Саакашвили в обмен на интересы членов организованной преступной группировки", - говорится в сообщении.

Правоохранители зафиксировали, что окружение Саакашвили получило с российской стороны около полумиллиона долларов.

"Примерно половину суммы вручили Дангадзе под контролем украинских спецслужб с переписыванием номеров купюр и фиксацией самой операции передачи", - говорится в сообщении.

Луценко подчеркнул, что с правоохранителями в рамках этой спецоперации сотрудничали несколько украинцев, которые находились в Москве, они дали закрытые показания.

Генпрокурор обнародовал аудио- и видеодоказательства финансирования деятельности Саакашвили со стороны Сергея Курченко и других членов преступной организации, которые, по словам Луценко, непосредственно связаны с ФСБ РФ.

Глава ГПУ сообщил, что Саакашвили получил от Курченко "два транша".

Как сообщалось, Саакашвили задержали по подозрению в содействии участникам преступной организации и поддержке преступной деятельности.