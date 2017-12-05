Брестский активист задал властям сто неудобных вопросов 5.12.2017, 14:44

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Виталий Казак постоянно напоминает чиновникам об их прямых обязательствах.

Сто вопросов к органам местной власти сформулировал и передал в городской исполнительный комитет брестский активист Виталий Казак, передает «Радыё Свабода».

Список был сформулирован по принципу того, что наиболее беспокоит брестчан и где чиновники бездействуют.

«Эти проблемы я собирал два с половиной года, и меня много уже кто знает в городе», - рассказал Виталий Казак:

- На практике провожу дни информирования либо собрание микрорайона города, где с помощью усилительной аппаратуры доношу до людей информацию, которую мне прислали власти касательно тех или иных вопросов, где люди принимали участие в формулировании этих проблем и ставили свои подписи. Поэтому опыт у меня такой есть, граждане меня знают. Они всегда обращаются ко мне - как по телефону, так и приходят домой, потому что знают, где я живу, или приглашают к себе.

По словам Виталия Казака, некоторые брестчан не хотят оставлять свои данные, поскольку на них может осуществляться давление со стороны властей. Поэтому они делегируют активисту возможность представлять их интересы.