Активисты вытащили Саакашвили из машины СБУ 12 5.12.2017, 14:50

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Политик и его сторонники идут маршем к Верховной Раде.

Активисты вытащили Михаила Саакашвили из машины СБУ. Для этого активисты выбили окна в машине и сломали заднюю дверь в микроавтобусе.

Толпа принесла Саакашвили к костелу в центре Киева.

Михаил Саакашвили выступил на площади:

«Сегодня банда Порошенко по фейковым обвинениям пытается арестовать меня, чтобы убрать из Украины главного врага Путина на постсоветском пространстве и главного борца с коррупцией.

Я положу свою жизнь за свободу Украины, за освобождение от барыг и олигархов. Призываю всех киевлян выйти на улицу, собраться на Майдане и начать процесс освобождения Украины от Порошенко и его банды.

Армия на нашей стороне. Всю дорогу СБУшники ругали барыгу Порошенко. Поэтому не надо бояться, нас миллионы, мы очень сильные.

Ничего не бойтесь, они должны нас бояться, они должны убегать, мы не должны убегать».

Сторонники Саакашвили пошли маршем по улице Грушевского к зданию Верховной Рады Украины. В 17.00 (по Минскому времени) там должен выступить генпрокурор Украины Юрий Луценко.