Под Житковичами погиб сын ольшанского «огуречного короля» 15 5.12.2017, 14:59

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Стали известны подробности ДТП, которое произошло в воскресенье.

Все трое погибших в резонансной аварии под Житовичами — жители Брестской области. В Житковичском районе (Гомельская область) они просто катались.

В воскресенье трое молодых людей 18-ти и 19 лет от роду недалеко от деревни Озераны Житковичского района Гомельской области вылетели на «Мерседесе» в кювет и врезались в дерево, после чего машина опрокинулась. Все трое молодых людей погибли, сообщают «Сильные новости».

Чуть позже стало известно, что по данному факту Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. В его рамках, в частности, предстоит выяснить, кто же находился за рулем авто в момент аварии.

Дело в том, что после столкновения с деревом все трое, по всей видимости, не будучи пристегнутыми ремнями безопасности, вылетели из салона. Предположительно, управлять авто мог самый младший, 18-летний парень, поскольку именно ему, как сообщилось, принадлежал автомобиль.

Пикантности ситуации придает то, что как раз он, этот 18-летний владелец авто, был единственным среди троих погибших, не обладавшим автомобильными правами. У обоих его друзей права были.

«Сильным новостям» стали известны новые подробности трагедии.

Все трое погибших под Озеранами молодых людей проживали в деревне Ольшаны, Столинского района Брестской области. Это на Полесье, по соседству с Житковичским районом Гомельщины.

Этот населенный пункт известен не только в Беларуси, но и далеко за его пределами. Ольшаны называют «огуречной столицей». Дело в том, что местные жители, по большей своей части — протестанты (не употребляют алкоголь, имеют многодетные семьи), массово занимаются фермерским бизнесом, акцентируясь главным образом на выращивании огурцов.

Продукция отсюда заполоняет рынки не только Беларуси, но и России, и других стран. Работая добросовестно и ведя аскетический образ жизни, редкая семья в Ольшанах не имеет коттеджа и нескольких машин.

Один из погибших под Житковичами, а, в частности, самый младший из троих, не имевший водительских прав «владелец «Мерседеса», оказался членом семьи «огуречных королей» — сыном одного из руководителей фермерского хозяйства «Ольшаны», или, как его еще называют, «фермерского хозяйства Ивана Гриба» — крупнейшего агропредприятия в Ольшанах.

Как уже говорилось выше, семьи в этом поселке преимущественно многодетные, и у братьев Ивана и Михаила Грибов, которые и создавали предприятие, есть по нескольку уже взрослых сыновей, также работающих в хозяйстве. Родным сыном одному из них и приходился погибший. И, по имеющимся сведениям, «владельцем автомобиля, но без прав» он оказался потому, что машина была отцовская.

Хозяйство «Ольшаны», о котором идет речь — одно из крупнейших в Беларуси, имеет в пользовании 262 га земли, самую современную технику, а также овощехранилище на 2000 тонн продукции и холодильное оборудование. Неслучайно семью Грибов на Полесье и в СМИ называют «огуречными королями».