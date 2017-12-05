Владимир Крикунов: Беларуси придется крепко подумать, с кем ехать на Олимпиаду 4 5.12.2017, 15:13

3,025

Владимир Крикунов

Перед главным тренером сборной Беларуси по хоккею стоит интересный выбор.

Бывший главный тренер сборных Беларуси и России Владимир Крикунов в беседе с корреспондентом "Прессбола" Вячеславом Федоренковым прокомментировал информацию о возможной замене команды России на команду Беларуси в финальном хоккейном олимпийском турнире:

- Все-таки до последнего верю в благоприятный для России исход. Не могу представить, что отстранят всю делегацию вместе с хоккейной сборной. Или, как упорно ходят слухи, придумают, что она должна выступать под непонятным флагом в непонятном качестве. Думаю, от такого варианта команда откажется и сама, потому что это уже будет беспредел. А его и так в последнее время хватает: то разрешают, то запрещают, то одно, то другое…

Что делать сборной Беларуси? Ну, если так получится, то поедет в Корею она. Хотя здесь появится другой вопрос: говорят же, что в КХЛ существует альтернативный вариант календарю, который не предусматривает олимпийскую паузу. Придется крепко подумать, с кем ехать. Можно, конечно, на время выставить в форме “Динамо” молодежь. Но тогда возмутятся другие клубы: как это, только играли с другими, и вдруг совершенно непонятный состав… В общем, вопросов все еще больше, чем ответов. Дэйву Льюису в такой ситуации вряд ли кто позавидует.