«Программист должен быть гуманитарием – и наоборот» 5.12.2017

В Минске открывается необычная обучающая программа.

В декабре в Минске начинается набор на программу неформального образования Arts, Science and Technology Program. Это и гуманитарные, и IT-курсы. Журналисты citydog.by поговорили с организаторами и узнали, зачем гуманитариям навыки программирования, а айтишникам – гуманитарные знания.

ЗАЧЕМ ПРОГРАММИСТУ БЫТЬ ГУМАНИТАРИЕМ?

– В белорусской образовательной системе ситуация с гуманитарными науками плачевная, – рассказывает директор ECLAB Александр Адамянц, сидя в кабинете колледжа на третьем этаже офисного здания на Октябрьской. – Преподаватели – часто люди, воспитанные на традиции марксизма-ленинизма либо не имеющие свободы делать то, что хотят, поэтому и учебная программа строится по устаревшей модели.

В декабре ECLAB вместе с IT-школой Myfreedom начинают набор на программу неформального образования Arts, Science and Technology Program («Артс, сайенс энд технолоджи програм»), которая совмещает IT-курсы и курсы гуманитарного профиля.

– Люди идут в IT, но специалистам этой области не хватает широты кругозора. В век междисциплинарного общения проекты появляются, например, на стыке IT и медицины, IT и сельского хозяйства. Поэтому одного IT-навыка уже недостаточно, – рассказывает директорка IT-школы Myfreedom Елена Динман.

Гуманитарное образование развивает человека как личность, дает ему то, что сегодня называют навыками XXI века, или гибкими навыками. Технологические компании, скорее, выберут такого сотрудника, чем чистого программиста.

По словам создателей курса, погружаясь только в одну сферу, человек становится узким специалистом, но теряет способность быстро адаптироваться к новому, создавать полезный для нового общества продукт.

– Мы видели, как монополисты Nokia, Yahoo!, BlackBerry потеряли почти все, – продолжает Александр. – Произошел технологический сдвиг, появились новые тренды, и люди перестали покупать то, что покупали раньше.

Гуманитарные специализации же помогают лучше чувствовать культурный контекст, потребности людей и рынка. Упрощая, можно сказать: чтобы создать такой продукт, как iPhone, нужно в юности заниматься каллиграфией.

НО КАК ПРОГРАММИСТУ СТАТЬ ГУМАНИТАРИЕМ – И НАОБОРОТ?

– Совмещать гуманитарную и IT-составляющие. Посмотрите на Стэнфордский и Массачусетский университеты, которые готовят крутых инженеров. В этих университетах есть сильнейшие гуманитарные кафедры, просто мы о них не знаем, – рассказывает Александр.

В Массачусетском университете, например, занимаются исследованиями в области робоэтики, потому что массовое внедрение роботов в общество поднимет много этических вопросов. И эти вопросы решают уже сейчас.

В наши дни человек поступает в университет, и его индивидуальную траекторию обучения уже определили, не смотря ни на его способности, ни на его желания и склонности. В итоге мы получаем диплом, который ничего не значит и не отражает реальный уровень знаний. Поэтому самые активные и дальновидные люди учатся постоянно.

– Если ты не учишься постоянно, ты выпадаешь из профессионального контекста. Особенно это заметно в IT, – продолжает Елена.

В Беларуси, правда, тренд постоянного развития пока небольшой. Елена говорит, что даже среди школьников, с которыми работает Myfreedom, только 5% понимают, что учиться надо всегда: «У остальных в голове стереотип, что нужно поступить в университет, окончить его, найти работу – и все».

КАК БУДУТ УЧИТЬ НА ЭТОЙ ПРОГРАММЕ

– В программе Arts, Science and Technology Program группы будут около 15 человек, – рассказывает Александр. – Но это будут группы, потому что в XXI веке ключевой навык – умение работать в команде. Кроме практических знаний мы предлагаем нашим студентам возможность разработать собственный проект или продукт (в зависимости от интересов учащихся). А командная работа под руководством тьюторов – это хорошая практика для человека с любым базовым образованием.

Если у человека не развит социальный интеллект, то, каким бы гениальным он ни был, у него мало шансов на успех. Известны случаи, когда, возможно, не менее одаренные, чем Эйнштейн, люди заканчивали работниками на автозаправке, так как не обладали необходимыми коммуникативными навыками.

При этом в группе должны быть люди самых разных профессий. Когда программист общается с человеком из сферы искусства или бизнеса, он окунается в неизвестное и расширяет свой кругозор.

Специалистам же не из IT-сферы — музейным работникам, кураторам выставок современного искусства или, например, историкам — сегодня едва ли возможно обойтись без знания и освоения инструментов, которые предлагают современные технологии, потому что и посетители музеев, и современные школьники воспринимают мир именно сквозь их призму.

Это называется «социальный капитал». Чем больше у тебя связей с людьми из разных сфер, тем лучше социальный капитал, что позволяет добиваться больших успехов, причем не только в профессиональной жизни.

А ЧТО БУДУТ ИЗУЧАТЬ НА ARTS, SCIENCE AND TECHNOLOGY PROGRAM?

– Естественно, будут обязательные курсы, без которых невозможно понять, что происходит вокруг. Например, без курса «Дизайн-мышление» непонятно, как делать полезный и удобный продукт; курс «Технологии XXІ века» расскажет про инновационные технологии виртуальной и дополненной реальности, машинное обучение, искусственный интеллект и интернет вещей. Курс «Медиаграмотность» о том, как анализировать и понимать огромный поток информации, который льется на нас каждый день.

Любому человеку нужно знать, как устроено современное общество, поэтому у нас есть курс по введению в социологию. Также важно знать историю искусств и понимать проблемы гендера, ведь без учета гендерных вопросов сложно создать продукт, который примет общество.

Мы также хотим познакомить студентов с понятием «цифровые гуманитарные науки» (digital humanities), показать его практическую пользу, на это нацелен курс «Введение в цифровую историю», – рассказывает Александр.

– Остальные курсы человек будет выбирать сам, исходя из своих предпочтений и способностей, – продолжает Елена. – Если студенту интересно программирование, то освоить базовые навыки помогут «Введение в программирование», Web- и 3D-design, «Игровая графика», воркшоп «Робототехника».

Для того, кто интересуется искусством, мы предлагаем «Театр в эпоху новых медиа», «Театральная практика и сценическая речь», «Основы арт-маркетинга и арт-менеджмента», а также курсы, посвященные кинематографу, креативному письму, визуализации памяти.

– И, конечно, будет блок с естественными науками, без которых современному человеку сложно ориентироваться в обществе, – говорит Александр. – Это основы теории эволюции и науки о человеческом мозге, биоэтика.

И ЧТО ИЗ ЭТОГО ПОЛУЧИТСЯ?

– Совокупность выбранных курсов составляет Mozaic Curriculum, то есть персонализированную траекторию обучения: человек сам создает свое образовательное пространство, выбирает, что ему надо. Похожие системы уже давно внедряются на Западе, но не работают у нас. Однако жизнь ведь меняется, и системе образования нужно меняться вместе с ней.

КОГДА МОЖНО НАЧИНАТЬ?

Обучение по программе Arts, Science and Technology Program стартует 13 января. Для участия нужно до 25 декабря заполнить анкету, пройти собеседование и в итоге поступить. Все подробности вы узнаете на презентации программы.

Учиться полтора года, то есть три семестра. Всем студент(к)ам первого набора предоставляется 50-процентная скидка, поэтому за обучение – а занятия будут проходить каждую субботу (кроме каникул) – нужно платить около 90 рублей в месяц.