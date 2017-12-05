Как в СССР воровали дизайн и технологии 3 Максим Мирович

5.12.2017, 15:37

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Практически все машиностроение и ширпотреб были скопированы с западных образцов.

Мне всегда смешно, когда поклонники СССР начинают рассказывать о каких-то необычайных технологических мощностях, возможностях и прорывах, которые существовали в СССР — да, действительно, в военной и космической сфере кое-что было, но немалая часть и этих технологий была заимствована у других стран. Что касается автомобилестроения и производства "ширпотреба" — то там такие "заимствования", а часто и прямое воровство дизайна и конструкции существовали сплошь и рядом.

Широко известный хрестоматийный пример такого воровства — советский фотоаппарат "ФЭД", созданный в 1934 году, который буквально "в ноль" содрали с немецкой "Лейки", выпущенной двумя годами ранее. Это лишь единичный случай, маленькая песчинка в длинном ряду автомобилей, утюгов, пылесосов, микрокалькуляторов и электронных игр, дизайн и конструкцию которых в СССР воровали у других стран.

Чем была обсуловлена такая ситуация? Во-первых, СССР признавал далеко не все мировые патенты и считал себя в праве попросту копировать ту или иную технику — "а докажите, что это мы украли, у нас вон цвет радиатора другой!" Во-вторых (это на мой взгляд хорошо иллюстрирует истинную ситуацию в производстве) — в тех сферах, которые не были связаны с космосом и военкой, не велось никаких фундаментальных разработок, не было процесса поиска и отсеивания неудачных моделей — потому что все годы существования СССР его экономика, фактически, работала на военных (позже — на военно-космических) рельсах. Как результат — товары "ширпотреба" было проще украсть либо адаптировать, чем с нуля разработать что-то своё.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о дизайне и технологиях, которые были украдены либо "заимствованы" в СССР.

01. Ford Model A, 1927 год и ГАЗ-А, 1932 год.

Начнем с автомобилей. Ford Model A производился компанией Ford Motor Company с 1927-го по 1931-й год. Конечно, в основном в черном цвете, как больше всего любил Генри Форд. На модели был установлен четырехцилиндровый двигатель объёмом 3,28 литра и развивавший довольно приличную для тех времен мощность в 40 лошадиных сил.

А на снимке справа — ГАЗ-А начал выпускаться в СССР в 1932-м году, что интересно — в отличие от других примеров в данном посте, техническая документация "ГАЗ-А" была официально куплена у Форда, то есть фактически автомобиль производился по лицензии. Это один из немногих случаев, когда в СССР официально купили лицензию на производство.





02. Opel Kadett, 1937 год и Москвич-400, 1946 год.

"Москвич-400" (на фото справа) стали собирать на Заводе малолитражных автомобилей в Москве ("ЗМА"), на котором было установлено оборудование и оснастка, вывезенная с немецкого завода в Рюссельхайме в качестве послевоенных репараций. В СССР лишь немного изменили дизайн автомобиля и сделали вариант в кузове седан. Интересно, знали ли советские граждане историю появления 400-го Москвича? Говорят, что толковой документации на Opel Kadett в СССР не сущетствовало, и поэтому на заводе "ЗМА" пришлось просто разобрать существующие экземпляры Опеля и на их основе фактически "пересобрать" Москвич.





03. Opel Olympia Rekord (справа), 1947 год и Москвич-402, 1956 год (слева).

Ну ладно, первые два случая — это просто выпуск таких же автомобилей под другими названиями (первый куплен по лицензии, второй получен по закону о репарациях), но вот дальше начинаются уже конкретные "заимствования". В 1947 году в послевоенной Западной Германии вновь заработал автомобильный завод в Рюссельхайме, уже на новом оборудовании, который в 1953 году представил новую модел Opel — Opel Olympie Rekord, всего таких автомобилей было выпущено около 58.000 экземпляров. Кузов автомобиля стали делать в ультра-модном в то время понтонном стиле, когда кузов и крылья слились в один силуэт.

А на фото слева — хорошо известный всем вам "Москвич-402", который, скажем так, весьма сильно похож на Opel Rekord — разве что чуть изменили форму боковых крыльев, решетки радиатора, да сделали четырехдверный седан вместо купе. Даже хромированную накладку на заднем крыле оставили, чуть изменив форму. Это уже не объяснишь "одниаковой оснасткой и оборудованием" (как в случае с Opel Kadett и Москвич-400), так как два завода (в Москве и в Западной Германии) в начале 1950-х годов работали независимо друг от друга.





04. Ford Mainline, 1952 год и Волга ГАЗ-21, 1956 год.

Ford Mainline выпускался с 1952 по 1956 год на заводе Ford, имел несколько вариантов отделки салона и был представлен в варианте четырехдверный седан и купе (на фото — вариант купе). Автомобиль позиционировался как машина среднего уровня был создан для американского среднего класса. В 1957 году был заменен моделью Ford Custom.

На фото справа — ГАЗ-21, или же всем хорошо известная "двадцать первая волга", выпускаемая с 1956-го по 1970-й годы. По-моему, дизайн-заимствования очевидны, особенно это касается передней части автомобиля — решетка радиатора и бампер Волги практически 1-в-1 повторяет Ford, и даже "стремительный олень" на капоте сделан по образцу декоративного элемента Форда)





05. Packard Patrician, 1956 год и Чайка, 1959 год.

Как можно увидеть в этом примере, в СССР сдирали дизайн не только малолитражных автомобилей и машин среднего класса, но и вполне себе авто, которые можно отнести к классу высшему. На фото слева — Packard Patrician, выпущенный в 1956 году в модном в те годы "псевдокосмическом" стиле — задние крылья автомобиля напоминают какие-то детали ракеты, и вся машина очень похожа на футуристические авто из книг начала пятидесятых годов — там на таких автомобилях люди приезжали в центр города на космодром, чтобы проводить космонавтов к Марсу или Венере)

На фото справа — Чайка, бывшая в СССР автомобилем генсеков и партийных чиновников высшего звена. Нетрудно заметить, что дизайн очень похож, скопировали даже начертание шрифта, которым написано название модели (можете открыть картинку в новом окне и рассмотреть в большем разрешении).





06. Fiat-125, 1967 год и ВАЗ 2103, 1972 год.

Fiat 125 был представлен в 1967 году и получил модный в то время "ступенчатый" силуэт — в конце шестидесятых такие автомобили смотрелись необычно и очень современно в сравнении с обтекаемыми машинами пятидесятых годов. Автомобиль выпускался в нескольких вариантах, а в Польше (тогдашней ПНР) по лицензии выпускалась версия Polski Fiat 125.

ВАЗ-2103 Жигули был разработан совместно с итальянцами, впрочем как утверждает "Википедия" — внутренности ВАЗ-2103 были настолько сильно перепилены в сравнении с Fiat-125, что представляют собой два по сути разных автомобиля. Может и так, но как по мне — сходство в дизайне очевидно, и разработали его совсем не в СССР, а в Италии. Даже дверные ручки и вентиляционные решетки те же.





07. Chrysler Simca 1307, 1975 год и Москвич-2141, 1986 год.

Chrysler Simca 1307 производили с 1975 по 1986-й год с некторыми изменениями и дополнениями. Аккурат в год съема с производства Крайслера на заводе АЗЛК начинается выпуск Москвич-2141 в кузове хэтчбэк, который весьма сильно напоминал дизайн Крайслера 1307. Москвич 2141, кстати, производился аж до 2002 года.





08. Leica 2, 1932 год и ФЭД, 1934 год.

Ладно, что мы всё про автомобили, давайте посмотрим еще на что-нибудь. Вот, например, Leica-2, выпущенная в Германии в 1932 году, а на фото справа — советский фотоаппарат ФЭД, выпущенный в 1934 году. Это уже не просто копирование дизайна, а практически точная копия "Лейки". Даже дизайн гравированного логотипа чем-то похож.

Кстати, за практически абсолютное сходство этих двух фотоаппаратов советские фотографы по привычке называли советский фотоаппарат "Лейкой".





09. Grundig TK820, 1955 год и Мелодия МГ-56, 1956 год.

Думаю, тут всё очевидно, даже и писать ничего не надо. Содрано практичеси "в ноль", вплоть до расположения клавиш и дизайна ручки для переноски.





10. Sharp Compet CS-30A, 1967 год и Электроника ДД, 1968 год.

Пример из мира счетных машин — два девайса тоже весьма похожи, и судя по расположению и количеству клавиш — имеют аналогичную схематическую структуру. Нельзя не отметить, что корпус у Шарпа более элегантный, его прямо так и хочется поставить на стол)





11. Clem, 1954 год и УЭ-4, 1967 год.

Пример из бытовой техники — один-в-один слизанный дизайн (и явно конструкция) дорожного утюжка для одежды. Нельзя не отметить, что в СССР такая штука появилась аж на 13 лет позже своего западного аналога)





12. Sharp EL-805, 1973 год и Электроника БЗ-04, 1974 год.

А вот ещё пример из мира вычислительной техники — два микрокалькулятора, практически аналогичных. Советский появился на год позже.





13. Casio FX-700P, 1983 год и Электроника МК-85, 1986 год.

Программируемый — или, как его называли в СССР, "инженерный" калькулятор. Casio появился в 1983 году, его советский аналог — в 1986-м. Очевидно, что схему просто содрали "в ноль", точно так же как и дизайн.





14. Nintendo, EGG, 1981 год и "Ну, погоди!", 1984 г.

Последний пример, ранивший меня в самое сердце. Я-то думал, что хоть электронные игры-то в СССР делали свои, но нет — знаменитая "Ну, погоди!", где волк ловит яйца, точь-в-точь скопирована с игрой "Egg" от Nintendo (там кстати тоже волк в качестве главного персонажа), а моя любимая игра моего детства "Тайны океана" один-в-один скопирована с игры Octopus.





Максим Мирович, livejournal.com