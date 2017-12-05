Испания отозвала ордер на арест лидера Каталонии Пучдемона 5.12.2017, 15:38

Карлес Пучдемон

Фото: EPA

Карлес Пучдемон и четыре бывших министра больше не находятся в международном розыске.

Верховный суд Испании отозвал ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона. Ордер действовал на территории Евросоюза. Сам политик находится в Бельгии, на родине ему по-прежнему грозит уголовное преследование в связи с организацией референдума о независимости Каталонии, cообщает bbc.com.

Таким образом, Пучдемон и четыре бывших министра правительства Каталонии больше не находятся в международном розыске. Как уточнил судья Верховного суда Испании Пабло Ларено, на родине политикам по-прежнему грозит уголовное преследование по обвинениям в сепаратизме и неподчинении законному правительству.

Ордер на арест Пучдемона на территории Испании по-прежнему остается в силе.

По словам Ларено, ордер на арест на территории ЕС был отозван, поскольку Пучдемон и его соратники продемонстрировали явное намерение вернуться в Испанию накануне выборов 21 декабря.

Власти Испании отстранили Пучдемона и его коллег от власти после проведенного 1 октября референдума о независимости Каталонии, после чего Пучдемон и ряд министров его правительства бежали в Бельгию. Референдум не был признан ни Мадридом, ни Брюсселем.

В ноябре Пучдемону предъявили обвинения в организации мятежа, сепаратизме и финансовых махинациях. Бывшему каталонскому лидеру может грозить длительный тюремный срок.

В понедельник Верховный суд Испании освободил под залог шесть каталонских министров, не покинувших страну после референдума. Еще двое бывших высокопоставленных чиновников остаются под стражей. Освобожденные политики смогут принять участие в предвыборной кампании, которая официально началась в понедельник.

Отстраненный от власти глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон в ноябре сдался бельгийским властям и был отпущен под подписку о невыезде.

В октябре после референдума парламент Каталонии проголосовал за выход из состава Испании, одобрив соответствующую декларацию. Сразу после этого Мадрид ввел в автономии прямое правление и объявил о роспуске каталонского парламента. Вмешательство центральных властей вызвало в Каталонии акции протеста и столкновения демонстрантов с полицией.

Испанское правительство заявляет, что голосование было незаконным, однако Пучдемон настаивает, что был наделен полномочиями объявить о независимости Каталонии.