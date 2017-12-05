В Гродно установили памятник князю Давыду Городенскому 1 5.12.2017, 15:44

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Фото: БЕЛТА

9-тонный гранитный памятник привезли из Минска.

В Гродно из Минска привезли гранитный памятник князю Давыду Городенскому, военному и государственному деятелю ВКЛ, коменданту гродненского замка, который жил в конце XIII — начале XIV века.

Фигура памятника весит почти 9 тонн, девять тонн весит его пьедестал. Для перевозки понадобились грузовик и 25-тонный подъемный кран. Официальное открытие памятника запланировано на май 2018 года. А пока он будет храниться на специально отведенной территории одной из православных церквей областного центра, информирует телеканал «Беларусь 1».

Автором памятника является скульптор Сергей Оганов. Заказала его Гродненская епархия Белорусской Православной Церкви, а финансировал меценат. Установлен памятник на пересечении улиц Давыда Городенского и Замковой.