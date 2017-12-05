Как подорожало питание в детских садах и школах 2 5.12.2017, 16:08

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C 1 декабря в Беларуси изменились цены на школьные обеды.

Денежные нормы на питание детей в учреждениях образования, согласно Постановлению №879, с 1 декабря увеличились на 10%, пишет intex-press.by.

Дошкольные учреждения

Один день питания в дошкольных учреждениях города Барановичи сейчас стоит от 2,06 до 3,23 рубля в зависимости от длительности пребывания и возраста детей, сообщили журналистам в отделе образования, спорта и туризма Барановичского горисполкома.

Денежная норма расходов на питание в детских садах города Барановичи с 1 декабря 2017 года

За месяц (21 день) родителям теперь необходимо будет заплатить от 43,26 до 67,83 рубля (в ноябре – от 39,2 до 61,7 рубля).

Школы

В школах стоимость порции для ученика начальных классов с 1 декабря составит 1,57 рубля (было 1,43 руб.). Питание для детей 14–17 лет обойдется родителям в 1,9 рубля в день (в ноябре – 1,73 руб). За месяц (21 день) эта сумма составит 39,9 рубля.

Денежная норма расходов на питание в школах города Барановичи с 1 декабря 2017 года