Россия после Путина Виктор Каспрук, «Радио Свобода»

5.12.2017, 16:07

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Виктор Каспрук

Российская история имеет одну очень интересную особенность.

После ухода очередного «царя», как бы он там у них ни назывался, генеральный секретарь ЦК КПСС или президент России, происходит смена вектора развития страны. После смерти генсека Брежнева сменилась не только его эпоха, но и произошли политические сдвиги, которые в очередной раз дали России исторический шанс. Беда лишь в том, что россияне не смогли им воспользоваться.

Впрочем, никто не вечен. И Путин, как бы он там ни молодился и ни демонстрировал свой обнаженный торс, не способен получить для себя индульгенцию на бессмертие. Поэтому после 18 лет его правления вопрос, что же будет с Российской Федерацией после его ухода от власти, приобретает особенную актуальность.

Культ личности Путина способен теперь сыграть горькую шутку с теми, кто все годы пребывания его у власти делал все для того, чтобы его подогревать и расширять.

Ведь подобранным и холеным за эти годы «элитам» будет очень трудно разделить имперское наследие. И чем более воинственным является Путин сегодня, тем труднее будет управлять Россией его будущим наследникам.

Прежде всего ввиду того, что последние пять с половиной лет его очередного президентского срока были особенно жесткими, нервными и полными конфликтов – как внутри России, так и на международной арене.

Путин стал «новым Брежневым»

Агрессивная внешняя политика Москвы, в сочетании с жестоким обращением с независимыми СМИ и неправительственными организациями во внутренней политике, стала апофеозом шовинистической имперскости, которая приобрела еще более уродливые формы после аннексии украинского Крыма и оккупации Россией части Донбасса.

Еще в начале 2000-х годов Путин уничтожил разделение ветвей власти. А после президентских выборов 2012 года сделал свою систему власти более репрессивной, что позволило ему вмешиваться в личную жизнь граждан России и вызывающе агрессивно вести себя с соседними странами.

После распада СССР трудно было и подумать, что в посткоммунистической России появится «новый Брежнев».

Теперь каждый новый год путинского пребывания на российском престоле – это гарантированное обеспечение того, чего достигают преклонного возраста монархи.

Наступление «стабильности» застоя является залогом падения экономики, авторитета и престижа государства на международной арене.

Политическая ситуация в России сегодня развивается таким образом, что там не прослеживается какой-то четко очерченной группы лиц, которая могла бы назначить преемника Путину.

Если же правящим элитам так и не удастся достичь хотя бы минимального консенсуса относительно правопреемника «путинской короны», то после ухода, по тем или иным причинам, Путина от власти Россия может получить период безвластия и непредсказуемой политической турбулентности.

При «управляемой демократии» мирная передача власти невозможна

Демократия является наиболее идеальной предпосылкой для мирной передачи власти.

Но для царя, монарха или такого создателя «управляемой демократии», как нынешний российский президент, это невозможно.

Если же он протянет дольше и его правление закончится естественным путем, то жестокой борьбы за власть между группировкой высших чинов ФСБ, армейскими генералами и наиболее влиятельными чиновниками из президентской администрации не избежать.

Причем силовики для гражданских участников режима Путина опасны тем, что при прогнившей и коррумпированной нынешней кремлевской системе они способны поддержать и пойти именно за тем, кто сможет им больше заплатить за достижение власти.

А поскольку подавляющее большинство имеющихся в России финансов сосредоточены в руках олигархов «путинского призыва», то именно между ними будет происходить конкурентная борьба без каких-либо правил за утверждение новой персоны на «российский трон».

Возможно, что Запад потому пока и не желает доводить санкции в отношении России до критической черты, поскольку более эффективные финансовые санкции будут означать конец российской экономики и могут спровоцировать появление новоявленного «Лжедимитрия» и начало времени неуправляемости и лихолетья.

Конечно, можно не ждать появления современного политического Димитрия-самозванца и назначить своим официальным правопреемником уже известного всем другого Дмитрия – Медведева.

Но, скорее всего, «забрежневелый» Путин боится, что Медведев в роли такого правопреемника, после получения реальной власти, его просто «сдаст».

Чтобы избежать ответственности за то, что они долгие годы вместе делали с Россией.

Однако тандем «Путин-Медведев» – это уникальная вещь в мировой политике. И схема «развода» россиян хотя и очень простая, но действенная. Сильный президент – слабый премьер.

Президент озвучивает только хорошие новости, а премьер только плохие. Этакая своеобразная затяжная игра с народом в хорошего и плохого полицейского.

И, возможно, Медведев теперь нужен Путину не как правопреемник, а как сакральная жертва перед президентскими выборами в России в 2018 году.

Он вполне может публично заявить, что обо всем, что делал Медведев на посту премьер-министра, он не знал. И теперь он знает, как резко улучшить жизнь рядовых россиян.

Такой путинский ход может сработать. А там придет медведевская замена и опять ничего не изменится. И Россия будет продолжать искать дно в своем экономическом развитии.

Будет ли существовать Россия после Путина?

Российская клептократическая власть держится на круговой поруке бандитов, мошенников и воров, ряженых в мундиры полицейских, следователей, прокуроров и судейские мантии.

По этой причине криминальный режим не хочет отпускать Путина. Ибо вся преступная кэгэбистско-олигархическая вертикаль власти построена на методах и средствах, позволивших ей присвоить в свою пользу прежнюю, формально якобы всенародную, собственность.

Которая в коммунистические времена в действительности находилась в управлении и в неформальной собственности партийно-бюрократической номенклатуры, а после развала СССР владение этой собственностью было только легализовано.

Кремлевский номенклатурный спрут не перестанет эксплуатировать Россию, кто бы из правящей камарильи ни стал правопреемником Путина. Шойгу ли, Кадыров, Медведев, Патрушев, Иванов или еще кто-то другой.

Но ни они, ни Путин, если он даже будет править еще несколько последующих лет, не готовы отказаться от шовинистических имперских взглядов и изыскания «врагов» России в окружающем ее мире.

Реальная власть в военно-полицейском российском государстве держится на группировке ФСБ, которая действует в тесной связке с мафией и целью которой является как можно большее обогащение за счет коррупции и криминальных схем.

Будет ли существовать Россия после Путина? Если в Кремле не пойдут на реконструкцию государственного аппарата, деолигархизацию российской экономики, отмену телезомбирования мозгов населения, заражающее киселевщиной-соловьевщиной и отвергающее возможность каких-либо демократических реформ в стране, а главное – если не изменят своей экспансионистской политики в отношении Украины, Грузии, Молдовы и других бывших республик Советского Союза, то нет.

В таком случае Российскую Федерацию ждет судьба СССР или Югославии. И произойдет это довольно скоро и неизбежно.

А перед этим дефолт, банкротство, отказ регионов платить дань Москве, потеря Кремлем управления регионами, распад и крах России как государства.

Виктор Каспрук, «Радио Свобода»