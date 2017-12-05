Владелец Lada XRAY: ВАЗовский «робот» требует привыкания 5.12.2017, 16:34

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Особенно озадачил белоруса 1,8-литровый движок, который временами совсем не ехал.

Прежде чем обнародовать свой новый флагман, компактный седан Vesta и сопутствующий ему «паркетник», АВТОВАЗ как следует поработал над ценообразованием. В итоге новинки стали комплектоваться как стандартной «механикой», так и электромеханическим «роботом». Это решение оправдало себя — многие покупатели проголосовали за него рублем, однако затем разразилась настоящая интернет-истерия. Люди ругали коробку за низкую информативность и жаловались на ее «туповатость», забывая при этом, что автомобиль с гидротрансформаторной КПП обошелся бы им дороже. На днях клиент столичного сервис-центра «Минск-Лада», Петр Владимирович, пригнал свой годовалый XRAY на плановое третье ТО, и журналисты av.by, пообщавшись с ним и знающими специалистами, наконец, узнаем, что с этим роботом не так.

Управление, к которому надо привыкнуть

Купленный в 2016 году «паркетник» на «роботе» Петр Владимирович теперь не считает чем-то особенным, хотя поначалу вопросы были. Резвый 1,8-литровый движок на 122 «лошадей» временами совсем не ехал. Особенно это напрягало на светофорах, где люди обычно стартуют, едва загорится разрешающий сигнал.

«Специфика управления "роботом" отличается от "механики" и "автомата", — делится впечатлениями наш герой. — К этой коробке надо привыкнуть. И проще всего будет опытным водителям, умеющим перестраиваться под конкретное управление автомобилем. У "робота" есть моменты, которые необходимо учитывать…»

«К примеру, — продолжает владелец XRAY, передав ключи от машины специалисту "Минск-Лада", — лучше не ставить автомобиль на передачу в режиме "A" или "R", не подстраховав его ручником. В гору, опять же, с места не сразу тронешься. При старте или переключении передач коробка зависает. В несколько секунд, но за это время машина может откатиться назад. Компьютер долго думает, видимо, не самый современный. При медленном повороте та же история. Поэтому частенько использую ручной тормоз. Пусть это неудобно, но я уже привык. А если постоянно газовать, то диски сцепления будут очень быстро стираться».

Несмотря на шероховатости в управлении, Петр Владимирович не находит ничего общего между LADA XRAY и архаичными «Жигулями». По его мнению, тот негатив, который десятилетиями копился у наших людей к продукции АВТОВАЗа, сегодня неактуален. А ведь мужчина всегда водил одни лишь иномарки и считает, что нынешний «паркетник» вполне может стать с ними в один ряд. У него и эргономика приборов на высоте, и ходовая надежная.

А в лучшей комплектации Luxe Prestige машина заткнет за пояс любого из одноклассников. Кроме полного электропакета, датчиков дождя и света, здесь есть информативная камера заднего вида, климат-контроль, вменяемая система мультимедиа с навигацией и управлением с руля и даже обогрев лобового стекла. Спустя неполный год владения и 44 тысячи пройденных километров Петр Владимирович практически не видит в машине изъянов.

«Не хватает подсветки на руле, — хмурится владелец, пытаясь вспомнить недостатки своего авто. — Приходится все нажимать на ощупь, а это не всегда удобно. Также нет круиз-контроля. Несмотря на "верхнюю" комплектацию, продавцы мне сказали, что для XRAY эта функция конструктивно не предусмотрена. Хотя странно. У меня даже на Mazda GT 1988 года выпуска такая опция была! Может, в моделях следующего года она появится…»

При эксплуатации «паркетника» в основном в городских условиях владелец утверждает, что динамика 1,8-литрового мотора достаточная, хотя тот и работает в паре с «роботом». Средний расход топлива, если верить нашему герою, в городе составляет около 9 л/100 км, на трассе и того меньше — 7,5 л/100 км. Но при он этом не забывает упомянуть несколько своих прежних машин. Для сравнения.

«Предыдущим автомобилем у меня был Kia Sportage, а до него — Audi A6 (C5), — вспоминает Петр Владимирович. — Так вот, на Audi я мог "притопить" педаль, и машина неслась, как пуля. У двухлитровой Kia динамика разгона была похуже, зато машина комплектовалась "автоматом". И пересев после них на "Ладу", я не улавливал этот момент поначалу. Светофор загорается, я сразу давлю на газ, а машина не едет. Теперь я научился ее щадить, выдерживаю паузу в несколько секунд и уже спокойно еду. Пришлось поменять стиль вождения. Когда машину я покупал, мне даже небольшой тест-драйв провели, объяснив особенности управления. В голове же у меня до этого сидел совсем другой алгоритм».

«Знаете, — вдруг добавляет мужчина, — я все-таки считаю, что XRAY в большей степени иномарка, чем "Жигули". Приведу элементарный пример: еще в СССР у моего товарища был "Москвич" 2140, и когда он собирался на дачу, то брал отгул с работы, потому что надо было машину подготовить к поездке, проверить масло в моторе, рессоры, прочее. Это был, как теперь говорят, квест, приключение. Но сейчас, если мне надо поехать, например, в Псков, я сажусь на "Ладу" и спокойно еду до пункта следования, потому что знаю: проблем не будет. Вот и все сравнение. Конструктивно машины очень выросли. Да, Sportage, к примеру, нормальный автомобиль, но и XRAY неплохой».

На вопрос, купил бы он сейчас робота, если бы знал, что оный из себя представляет, Петр Владимирович ответил не задумываясь: «Если бы брал "Ладу" сегодня, все равно выбрал бы с "роботом". С моим опытом вождения большой разницы нет, каким автомобилем управлять, будь тот на "автомате", "механике" или на чем-то еще. И теперь, поездив на XRAY, скажу, что "робот" для меня стал такой же классикой, как и более традиционные агрегаты».

Особенности электромеханической КПП

Из всех поломок, которым подвергался XRAY, владелец припомнил только трещину лобового стекла да дефект бачка антифриза, который был заменен по гарантии. Оная, кстати, для владельцев новеньких «Иксрэев» продлена до 5 лет. Интересно, за это время в машине уже найдется, чему сломаться?

Так, с вопросами об особенностях устройства того самого однодискового робота ВАЗовской разработки мы обратились к инженеру-приемщику Юрию, одному из сотрудников сервис-центра «Минск-Лада». Для наглядности свой "ликбез" мужчина начал со сравнений:

«Роботизированные коробки от VAG Group, Toyota или Opel с большего все конструктивно похожи. Правда, "робот" от Volkswagen с двумя дисковыми сцеплениями был придуман в угоду скоростным характеристикам и спортивным решениям. Этот "робот" по умолчанию настроен на хорошие показатели динамики и расхода топлива. Но он куда более технологически сложен и менее ремонтопригоден. Кроме того, это самый уязвимый элемент по части теплонагрузки».

«Lada, конечно, пошла другим путем, — продолжает инженер. — Более простым, ориентируясь непосредственно на своего покупателя. Сделанный заводом однодисковый "робот" адаптирован к маломощным (по современным меркам) моторам и способен переварить крутящий момент до 200 Н*м без каких-либо дополнительных на него воздействий. При этом он прост в эксплуатации и надежен даже больше, что ВАЗовская МКПП, не говоря уже об агрегатах VAG Group. Выражаясь простым языком, ломаться там нечему».

Что касается принципа работы такой коробки, то водителю нужно быть заранее к нему готовым. Если, к примеру, человек пересаживается с автомобиля, оборудованного гидротрансформатором, на машину с «роботом», вначале алгоритм действия оного покажется ему нелогичным. Легкие «залипы», иная информативность отдачи движения педали потребуют привыкания. У классических «автоматов» такая реакция может быть вызвана неправильным распределением давления масла в агрегате, что приводит к дорогостоящему ремонту. Но у ВАЗовского «робота» это абсолютно адекватная работа. По мнению наших оппонентов, тем людям, кто любит хорошую динамику и агрессивный стиль вождения, скорее всего придется от такого КПП отказаться.

Как вылечить «робота»

Как считает Юрий, подобная технология, конечно, прорыв для «Лады», но для XXI века это уже давно существующее решение. Многие автопроизводители поняли, что есть такой бюджетный и достаточно лаконичный агрегат, применяемый в автомобилях определенного типа, не слишком нагруженных по массе, с маломощными моторами. «Так что прорывом это не назовешь, а логичным решением — вполне», — делится своим взглядом мужчина.

«Этот "робот" создан для комфортной, спокойной езды, — рассказывает специалист. — Его сделали, чтобы КПП не перегревалась в пробках, чтобы у владельца была возможность пореже агрегат обслуживать. Он подходит для водителей стабильных, а не для людей настроения, которые сегодня носятся на всех порах, а завтра будут "тошнить" в крайнем левом ряду. В таких случаях "робот" поведет себя некорректно, поскольку не будет успевать перестраиваться под стиль вождения».

Прежде чем сделать свой выбор в пользу конкретного КПП, человеку следует убедиться в том, что он не считает «робот» и «автомат» одинаковыми агрегатами. Основным плюсом первого станет надежность и малая стоимость обслуживания при длительной эксплуатации. Но за это придется заплатить своеобразным стилем вождения. И многие автомобилисты готовы пойти на такой шаг. Поэтому данная коробка передач заняла свое место в модельном ряду АВТОВАЗа. Ведь гидротрансформатора собственной разработки у производителя нет — в производстве применяются импортные решения, которые влияют на итоговую стоимость авто. Видимо, поэтому в Тольятти не спешат с выпуском собственного «автомата», ведь он отразится на ценообразовании, а значит, и на клиентах.

«Даже среди наших сотрудников, пересевших на авто с "роботом", большинство высказались против, — раскрывает Юрий кулуарный секрет. — Они пробовали ездить на "роботах" от других производителей, сравнивали агрегаты. Но, когда привыкли к работе педали акселератора, когда поняли алгоритм переключения скоростей и выяснили, где происходит зацеп крутящего момента, эта КПП перестала их беспокоить. Но, повторюсь, никто не отрицает своеобразную конструкцию "робота". Похожие ощущения возникают у всех, кто купил, например, Toyota на "роботе", но никогда такой техникой не пользовался. Это было раньше, и, к сожалению, наверное, так и останется».

Однако подрегулировать под водителя «робота» все-таки можно. В агрегате предусмотрена возможность настройки снижения потери передачи крутящего момента. Это значит, что время отклика «робота» можно понижать. «Задумчивость» не проходит совсем, но его «электромозги» станут лояльнее к водителю.

А вот «чипование» в качестве модной альтернативы тюнинга мой оппонент забраковал. По его мнению, планку крутящего момента, которая по умолчанию находится на 3000 об/мин, можно и понизить — но есть ли в этом смысл? Ведь данный агрегат рассчитан на те нагрузки, которым подвергается заводской двигатель. А «чиповка» только сократит его рабочий ресурс.

«Конечно, процентное соотношение никто официально не высчитывал, — говорит Юрий, — но негативный эффект неизбежен. И это нужно помнить. Так что если вы хотите дорабатывать мотор после покупки авто, то "робот", скорее всего, не ваш вариант. Хотя "роботу" с двумя сцеплениями от VAG такая процедура определенно понравится».

Насчет регламента замены масла инженер «Минск-Лада» также был весьма категоричен. «Не скажу ничего нового, да и любой человек, имеющий дело с моторами, со мной согласится: если вы хотите, чтобы машина вас не подводила, меняйте масло "чаще, чем лучше", — объясняет Юрий. — Всегда лучше менять масло от не самого дорогого бренда каждые 7-10 тыс. км, чем ездить на дорогом, но 15-20 тыс. км. Это однозначно пойдет мотору на пользу, тем более что проблемы с выбором масел на рынке сейчас нет. Конечно, все допуски прописаны в сервисных книжках, но не стоит забывать, что регламент на ТО устанавливается маркетологами в борьбе за клиента, поэтому лучше его сократить вдвое. Хотя бы масло не помешает менять почаще. Особенно при постоянной эксплуатации в городе».

Рабочий ресурс, заложенный в ВАЗовском «роботе», по мнению специалиста, огромен. Однако сцепление при эксплуатации в сложных условиях, например, с недостаточным прогревом, подвержено поломкам. Именно сцепление Юрий назвал слабым звеном в устройстве роботизированной КПП LADA XRAY. При не самом лучшем с ним обращении агрегат отхаживает мало, 30-40-50 тыс. км. «Это единичные случаи, но они все же бывают», — добавляет Юрий.

«Назвать золотой серединой такой агрегат в выборе покупателей между "механикой" и "автоматом", наверное, можно, — в заключение говорит инженер. — По крайней мере, из-за простоты его конструкции и надежности. Конкретно в этом "роботе" слабых мест практически нет. Главным достоинством коробки такого типа является ее доступность. Машину на "роботе" может позволить себе большее количество людей, чем те, кто покупают автомобиль на "автомате". Для человека, не болеющего персональными достижениями в автоспорте, этот вариант идеален. При минимальных навыках вождения этот агрегат прослужит долгие годы и не доставит проблем».