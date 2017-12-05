Леник Тарасевич: Альянс Беларуси, Литвы, Польши и Украины - возможен 5.12.2017, 16:30

ЛЁНИК ТАРАСЕВИЧ

ФОТО: RADIO.BIALYSTOK.PL

Великое княжество Литовское уже было таким проектом.

Белорусский художник Леник Тарасевич, который живет в районе Белостока в Польше, получил премию имени Ежи Гедройца. Если белорусская награда Гедройца - это литературная премия, то в Польше существуют две такие награды - польской газеты "Rzeczpospolita" и университета Марии Кюри-Склодовской. Ими награждают за продолжение миссии польского культурного и политического деятеля Ежи Гедройца по объединению народов бывшего Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой в совместный проект.

Возможен ли такой альянс Беларуси, Литвы, Польши и Украины, Еврорадио спросило у лауреата премии газеты "Rzeczpospolita" Леника Тарасевича.

- Такая идея существует. Великое княжество Литовское уже было таким проектом. В настоящее время все зависит от дел политических, политики государств, которые в этом заинтересованы. Все возможно, но нужны деньги, люди и государства, которые хотели бы это сделать .

Художник считает, что интеллектуальные и хозяйственные границы между Беларусью и Польшей уже не существуют, дело лишь в политическом разделе:

- С 1980-1990 годов связи были уже очень близки. "Басовiшча" их еще более усилило. В настоящее время я с каким-то ужасом смотрю, что есть еще какие-то границы.

Ведь если речь идет о интеллектуальном мире, для нас, художников, людей литературы и музыки, эта граница искусственная, она не существует. Думаю, что в хозяйственной и интеллектуальной форме - границы нет, она есть только в форме политической.

Ежи Гедройц более полувека издавал в Париже ежемесячник «Культура», который стал символом интеллектуальной борьбы с коммунизмом и разделами в Европе.