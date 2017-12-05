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Умер последний король Румынии

  • 5.12.2017, 16:39
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Михаю I было 96 лет.

5 декабря в Швейцарии в возрасте 96 лет умер последний король Румынии Михай I. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление королевской семьи, пишет «Гордон».

В марте 2016 года у монарха была диагностирована хроническая лейкемия, он отказался от полномочий в пользу своей старшей дочери Маргариты.

Супруга короля Анна скончалась в августе минувшего года.

Михай был представителем династии Гогенцоллернов. Он правил Румынией в 1927–1930 и в 1940–1947 годах. Был изгнан из страны после отмены монархии коммунистами, возможность вернуться на Родину получил только в середине 90-х годов. Ему была возвращена часть собственности, а также титул бывшего главы государства. При этом Румыния остается республикой.


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