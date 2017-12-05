Ольга Николайчик: Очень интересно жить на две страны 5.12.2017, 16:56

Ольга Николайчик

Общественная активистка продолжает активное участие в жизни Беларуси из Киева.

Кинорежиссер и общественная активистка Ольга Николайчик рассказала о своей жизни в Украине. Напомним, что за участие в многочисленных акциях протеста Ольге Николайчик насчитали в последнее время много штрафов, передает «Радыё Рацыя». Частично задолженности она заплатила, но вынуждена была уехать жить и работать в Украину:

- Пока в Киеве временно устроилась у знакомых. За несколько недель, что была в украинской столице, успела дать несколько интервью, снялась в фильме про белорусский язык, написала рассказ и встречалась с большим количеством своих знакомых. Хочу еще раз напомнить, что я не уехала в эмиграцию, и во время каких-то значительных событий в Минске буду сюда приезжать. В общем, очень интересно жить на две страны, так как можно сравнить два абсолютно разных образа жизни.

- Как вам это видится?

- Если возвращаюсь в Минск, то вижу советский город. А в Киеве жизнь бурлит и бьет по полной, несмотря на то, что где-то в стране продолжают стрелять. Еще хочу сказать, что в том же Киеве очень много работы. В том числе, и в моей сфере. Я знаю, сколько в Украине проблем, но люди все равно поднимают страну в европейском направлении. Кстати, встречалась в Киеве с белорусами, которые там живут и работают, мы хотим вместе создавать сильное сообщество, чтобы вместе проводить какие-то мероприятия, посвященные белорусско-украинской солидарности. Одним словом, работы хватает, не жалею, что уехала.