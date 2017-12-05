Изумруды по дешевке: Мужчина из Бобруйска «развел» людей на $115 000 5.12.2017, 17:10

За эти деньги мошенник купил себе «бумер» и две квартиры.

История о мошенничестве в особо крупном размере. У 34-летнего жителя Бобруйска не было постоянного легального источника дохода, но были кое-какие идеи. В итоге с июня 2011 по сентябрь 2014 года под предлогом совместного приобретения драгоценных камней по заниженной цене и их перепродаже завладел чужими деньгами. Сумма — порядка 230 тысяч рублей, сообщают в Следственном комитете, пишет onliner.by.

— Так, например, обвиняемый, взяв деньги в сумме $20 000 у одного из потерпевших, с целью создания видимости правдоподобности сделки, а также добросовестности своих намерений в качестве гарантии передал последнему под видом изумруда его синтетическую имитацию весом 0,88 грамма, — говорится в сообщении следователей.

Полученные деньги мужчина потратил на ВМW 750Li xDRIVE, мотоцикл Suzuki VZR1800, две квартиры в Бобруйске и одноэтажный дом с хозяйственными постройками в Бобруйском районе.

— Кроме того, установлено, что обвиняемый при составлении в отношении него постановления о наложении административного взыскания за совершение административного правонарушения предъявил сотруднику ГАИ заведомо подложное водительское удостоверение Российской Федерации, — сообщает СК.

Потерпевшими признаны трое граждан, которые дали показания о передаче обвиняемому денег. Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 209 и ч. 1 ст. 380 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, и использование заведомо подложного документа) УК РБ.

На имущество обвиняемого наложен арест, в том числе на квартиры, автомобили, ювелирные изделия, бытовую технику на общую сумму более 275 тысяч рублей.

Мужчина заключен под стражу.