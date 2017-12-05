Минчане добились массовой эвакуации припаркованных машин 21 5.12.2017, 17:33

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Жильцам одного из домов по улице Карла Маркса надоела ситуация, когда невозможно найти свободное место для машины.

Не желая мириться с типичной картиной минского центра, они решили написать коллективную жалобу в ГАИ, которую подписало около 70 человек, передает Еврорадио.

Каждый день во дворе домов по улице Маркса 11 и 15 вавилонское столпотворение машин. Здесь не протолкнуться. В будний день парковочное место здесь не найти, машины стоят в несколько рядов, перегораживают заезды в гаражи и к мусорным контейнерам.

Сегодня на борьбу с "нелегалами" выделили четыре эвакуатора, которые в течение дня посменно вывозят автомобили.

"Мы работаем только по вызову, — объясняет сотрудник ГАИ. — К нам пришла коллективная жалоба местных жителей с требованием эвакуировать автомобили, которые ежедневно заполняют их двор".

В некоторых машинах за стеклом бумажки с номерами телефонов владельцев, однако сотрудники ГАИ никому не звонят. Почему?

"Мы не обязаны это делать. Всю информацию мы передаём в 102, и если там решают, что нужно позвонить, то делают это. Но всем не позвонишь", — объясняет сотрудник ГАИ.

"Ауди", которую уже загрузили на эвакуатор, начинают медленно выгружать. Хозяйка машины вовремя вышла, среагировав на датчик сигнализации, и теперь ей светит только штраф за парковку в неположенном месте — 1 базовая величина (23 рубля), и не придётся платить за эвакуацию и штрафстоянку. А это 67 рублей.