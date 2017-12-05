Учитель белорусского языка из Орши: Нужно верить в свою мечту

Учитель белорусского языка из Орши: Нужно верить в свою мечту4
- 5.12.2017, 17:26
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Елена Панкратова уже успела привить любовь к родному языку четырем поколениям учеников.
Героиня нового ролика «Белсата» – учитель белорусского языка Елена Панкратова, которая уже успела выпустить четыре поколения учеников. Родилась в Орше. В свое время закончила Могилевский педагогический институт по специальности «белорусский язык и литература».
В клипе она презентует одну из главных ценностей телеканала – историю и европейские корни Беларуси.
Елена Панкратова родилась в Орше. В свое время закончила Могилевский педагогический институт по специальности «белорусский язык и литература». И уже успела выпустить четыре поколения учеников.
Женщина рассказала историю, как пришла к 10-классникам:
«Слушайте, дети, может, мы не будем учить белорусский язык? Ну, все равно на нем никто не разговаривает, не употребляет».
И все: «Да-да-да …»
Один ученик из класса поднял руку и говорит:
«Я против!»
«А почему ты против, зачем тебе белорусский язык?»
И он мне говорит: «Это мои корни!»:
«Грустно работать ради работы просто, для заработка денег. Мне кажется – примитивно. Надо вкладывать самое лучшее, что есть у тебя, в их души, в их интеллект. Это будущее нашей страны. Поэтому я детям и говорю, что надо верить в свою мечту».
Елена Панкратова уверена, что всегда нужно идти вперед и работать, несмотря ни на что.
«Вот что-то возвращается к детям назад, вот они сопротивляются, а ты вкладываешь, они сопротивляются – ты вкладываешь, и опять сопротивляются – ты снова. А потом, когда ты уже не вкладываешь, оно к тебе обратно возвращается почему-то».