Учитель белорусского языка из Орши: Нужно верить в свою мечту 4 5.12.2017, 17:26

1,331

Елена Панкратова уже успела привить любовь к родному языку четырем поколениям учеников.

Героиня нового ролика «Белсата» – учитель белорусского языка Елена Панкратова, которая уже успела выпустить четыре поколения учеников. Родилась в Орше. В свое время закончила Могилевский педагогический институт по специальности «белорусский язык и литература».

В клипе она презентует одну из главных ценностей телеканала – историю и европейские корни Беларуси.

Елена Панкратова родилась в Орше. В свое время закончила Могилевский педагогический институт по специальности «белорусский язык и литература». И уже успела выпустить четыре поколения учеников.

Женщина рассказала историю, как пришла к 10-классникам:

«Слушайте, дети, может, мы не будем учить белорусский язык? Ну, все равно на нем никто не разговаривает, не употребляет».

И все: «Да-да-да …»

Один ученик из класса поднял руку и говорит:

«Я против!»

«А почему ты против, зачем тебе белорусский язык?»

И он мне говорит: «Это мои корни!»:

«Грустно работать ради работы просто, для заработка денег. Мне кажется – примитивно. Надо вкладывать самое лучшее, что есть у тебя, в их души, в их интеллект. Это будущее нашей страны. Поэтому я детям и говорю, что надо верить в свою мечту».

Елена Панкратова уверена, что всегда нужно идти вперед и работать, несмотря ни на что.

«Вот что-то возвращается к детям назад, вот они сопротивляются, а ты вкладываешь, они сопротивляются – ты вкладываешь, и опять сопротивляются – ты снова. А потом, когда ты уже не вкладываешь, оно к тебе обратно возвращается почему-то».