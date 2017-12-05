Михаил Пастухов презентует свою книгу «Под знаком Конституции» 1 5.12.2017, 17:47

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В книге бывший судья Конституционного суда дает правовую оценку событиям в Беларуси.

Мероприятие состоится 6 декабря в 16.00 на площадке столичного «Пресс-клуба» (ул. Веры Хоружей, 3), передает «Радыё Рацыя»:

- К изданию книги в определенной степени меня подтолкнул известный журналист Александр Томкович, за что я ему и благодарен. А вообще, несколько лет в газете «Свободные новости плюс» я был ведущим рубрики «Правовой аспект». Всего было напечатано около 80 статей, которые были посвящены различным аспектам нашей жизни и их оценкам с правовой точки зрения.

Они касались «выборов», положение пенсионеров, прав заключенных, борьбы с наркоманией ... Одним словом, было решено все это аккумулировать в одну книгу, в которой помещены не только вышеназванные статьи, но и программа преобразований в стране.

- Книга - не коммерческий проект?

- Книга издана ограниченным тиражом и будет распространяться среди тех, кто интересуется последними событиями нашей жизни, тенденциями развития страны. Кстати, книга заканчивается статьей «Как вернуть праздник», в котором я рассуждаю над тем, почему Беларусь практически не празднует 27 июля свой самый главный праздник - День принятия Декларации о независимости.