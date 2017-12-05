Сколько берут белорусские «звезды» за корпоратив 23 5.12.2017, 18:07

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Александр Солодуха

В райдерах белорусских исполнителей есть бутерброды и березовый сок.

В преддверии Нового года, агентство «Минск-Новости» разузнало, сколько берут за корпоратив белорусские «звезды».

Александр Солодуха рассказал, что его просто рвут на части: «На новогоднюю ночь меня уже «купил» крупнейший ресторан. На днях заключим второй договор. В планах — еще три заказа».

Условие Солодухи: 100-процентная предоплата услуги и, желательно, теплая гримерка, закрывающаяся на ключ, зеркало и стойка-вешалка.

Увидеть Александра Солодуху у себя на празднике стоит от 100 долларов до 10 тысяч.

Саша Немо еще не знает, где будет выступать в новогоднюю ночь. Артист рассматривает любые варианты на территории Беларуси, и добавляет: «Будут заказы на зарубежье — не откажусь. Я довольно мобильный и не вижу сложности в том, чтобы утром провести корпоратив в Минске, а вечером выступить, например, в Москве».

Условие райдера: никаких подвижек по времени, чтобы не опоздать на следующее выступление. Саша Немо выступит (от 40 минут до часа) за 3 тысяч рублей. А если добавить к сумме еще 1 500 рублей, то он готов взять на себя и роль ведущего.

Дядя Ваня тоже не в курсе, где встретит 2018 год: «Есть три потенциальных предложения, в Беларуси и Москве. Уговорят — будем работать. Нет — встречу праздник в кругу семьи».

Стоимость выступления от 4 до 6 тысяч белорусских рублей. Дядя Ваня придерживается принципа «купить можно любого». Хотя говорит, что песни Стаса Михайлова и Юры Шатунова не будет исполнять ни за какие деньги.

Тео рассказывает, что бытовой райдер у него отсутствует. Самое важное — наличие питьевой воды. Хотя, как говорит певец, если ему предложат бутерброды, то он будет признателен. А вот отношение к техническому райдеру серьезнее: работать с плохим звуком Тео не может.

По поводу цены за выступление артист промолчал.

Группа «Дрозды» выбирает где играть в новогоднюю ночь. Варианты: Минск, Вильнюс и Рига.

Про деньги группа говорит следующее: «Нельзя все деньгами мерить, мы же не Солодуха! Мы народный коллектив, то, что нужно людям каждый день. Выполнен бытовой райдер? «Дрозды» приедут».

В райдер, со слов музыкантов, входят шесть бутербродов и березовый сок. Если березового нет, то подойдет и томатный.