В среду ожидается до +4 градусов 5.12.2017, 18:56

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Почти по всей Беларуси ожидаются мокрый снег и дождь.

В среду, 6 декабря, почти по всей Беларуси ожидаются мокрый снег и дождь. В ночные часы и утром возможен слабый гололед, на дорогах местами гололедица. В некоторых районах ветер будет с порывами до 15-18 метров в секунду, передает БелТА.

Что касается температуры воздуха, то ночью она составит от -5 до +1 градуса (в Минске — от 0 до -2), днем — от 0 до +4 (на юго-западе Брестской области — 5-6 градусов тепла, в столице — от 0 до +2).

В последующие дни погодные условия существенно не изменятся. В Беларуси сохранится повышенный температурный фон.