В 2018 году более ста стран мира получат финансовую помощь от США 5.12.2017, 19:01

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США выделят $25,8 млрд на внешнюю помощь в новом году.

В 2018 году Соединенные Штаты Америки выделят $25,8 миллиардов на внешнюю помощь. Благодаря усилиям более 20 различных государственных структур, США традиционно оказывают помощь более чем 100 странам мира. В основном эти деньги идут на гуманитарную и медицинскую помощь, борьбу с экстремизмом и обеспечение безопасности, пишет usa.on.

Президент США Дональд Трамп неоднократно обещал сократить размеры помощи иностранным государствам и изменить базовые принципы их предоставления. Согласно бюджету, на эти цели в 2018 будет выделено $25, 8 млрд. Для сравнения в 2017 году на внешнюю помощь планировалась потратить около 50 млрд..

Критики, поддерживающие урезание финансирования, часто указывают на мошенничество и использование внешней помощи не по назначению, неадекватную оценку потребностей и перспектив нации-получателя.

Это действительно скользкая тема, поднимающая немало вопросов. Согласно пресс-релизу офиса генерального инспектора США, миллиарды долларов, предоставляемых правительством США на противмалярийные препараты, были украдены, а лекарства перепроданы на черном рынке в Гвинее.

Кроме того, по мнению противников помощи иностранным государствам, зависимость от Америки провоцирует рост коррупции в странах-получателях и мешает им развивать собственную экономику.

В прошлом году, Афганистан получил самую большую часть финансовой помощи от США - $4,7 млрд. Финансирование предназначалось для поддержки сельскохозяйственного сектора, путем создания рабочих мест, и формирования национальной системы образования, поддержки репродуктивного здоровья. Деньги также выделялись на школы и больницы.

Второе место занимал Израиль, с плановым выделением $3,1 млрд. Иордания была на третьем месте, получив помощь в размере $1 млрд.

В 2018 финансовом году США планируют выделить помощь более чем 100 странам, в размере $25 795 618 000. В топ-10, в порядке убывания размеров финансирования, входят: Израиль, Египет, Иордания, Афганистан, Кения, Танзания, Уганда, Замбия, Нигерия и Ирак.