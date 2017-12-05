Как министр архитектуры решил квартирный вопрос 12 5.12.2017, 19:05

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Фото сайта normativ.by

У чиновника, который три года назад переехал в Минск из Могилева, уже решен квартирный вопрос.

«Народная Воля» поинтересовалась, как у министра, который три года назад переехал в Минск из Могилёва, решен квартирный вопрос.

— В Могилёве у меня осталось жилье, в котором я жил, — говорит Анатолий Борисович. – В Минске буквально недавно построил двухкомнатную квартиру в мапидовском доме.

— Некоторым чиновникам выделяют земельные участки…

— Участка у меня нет.

— На квартиру брали кредит или хватило собственных сбережений?

— Да, буквально два месяца назад взял кредит в «Белагропромбанке». Я был без квартиры до сих пор.

— Новоселье уже справили?

— Нет, конечно! Дом еще не сдан в эксплуатацию.

— И где построились, если не секрет? Центр города?

— Нет, в районе Уручья.

— А сейчас где вы живете?

— В служебном жилье вместе с женой. Дети у меня уже выросли…

— У них квартирный вопрос решен?

— Решен. Сын взрослый, работает. Дочь замужем, по сорок лет каждому. Уже в этом возрасте жилье свое надо иметь. Маленьких детей у меня нет, зато внуки есть. Но в Минске ни у кого из моих детей жилья нет.

— Анатолий Борисович, спасибо за ответы! Желаю удачно достроиться и справить новоселье.

— Да, новоселье обязательно справим, когда дом достроим…

Карьерная лестница

Анатолий Черный родился в 1958 году в Черняховске Калининградской области Российской Федерации. В 1983-м закончил Могилевский машиностроительный институт по специальности «Cтроительные и дорожные машины и оборудование».

Трудовой путь начинал в 1976 году водителем Могилёвского автокомбината №1. Работал мастером управления механизации треста «Могилёвсельстрой», главным механиком, начальником производственно-технического отдела, заместителем по производству, главным инженером.

С 1999 по 2002 год — начальник управления механизации №120 стройтреста №12. С ноября 2002 года — генеральный директор стройтреста «Лавсанстрой».

C сентября 2010 года — заместитель председателя Могилёвского облисполкома, с апреля 2013 года — первый зампред облисполкома.

С 15 октября 2013 года – министр архитектуры и строительства.