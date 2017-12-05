Как министр архитектуры решил квартирный вопрос

Как министр архитектуры решил квартирный вопрос12
- 5.12.2017, 19:05
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У чиновника, который три года назад переехал в Минск из Могилева, уже решен квартирный вопрос.
«Народная Воля» поинтересовалась, как у министра, который три года назад переехал в Минск из Могилёва, решен квартирный вопрос.
— В Могилёве у меня осталось жилье, в котором я жил, — говорит Анатолий Борисович. – В Минске буквально недавно построил двухкомнатную квартиру в мапидовском доме.
— Некоторым чиновникам выделяют земельные участки…
— Участка у меня нет.
— На квартиру брали кредит или хватило собственных сбережений?
— Да, буквально два месяца назад взял кредит в «Белагропромбанке». Я был без квартиры до сих пор.
— Новоселье уже справили?
— Нет, конечно! Дом еще не сдан в эксплуатацию.
— И где построились, если не секрет? Центр города?
— Нет, в районе Уручья.
— А сейчас где вы живете?
— В служебном жилье вместе с женой. Дети у меня уже выросли…
— У них квартирный вопрос решен?
— Решен. Сын взрослый, работает. Дочь замужем, по сорок лет каждому. Уже в этом возрасте жилье свое надо иметь. Маленьких детей у меня нет, зато внуки есть. Но в Минске ни у кого из моих детей жилья нет.
— Анатолий Борисович, спасибо за ответы! Желаю удачно достроиться и справить новоселье.
— Да, новоселье обязательно справим, когда дом достроим…
Карьерная лестница
Анатолий Черный родился в 1958 году в Черняховске Калининградской области Российской Федерации. В 1983-м закончил Могилевский машиностроительный институт по специальности «Cтроительные и дорожные машины и оборудование».
Трудовой путь начинал в 1976 году водителем Могилёвского автокомбината №1. Работал мастером управления механизации треста «Могилёвсельстрой», главным механиком, начальником производственно-технического отдела, заместителем по производству, главным инженером.
С 1999 по 2002 год — начальник управления механизации №120 стройтреста №12. С ноября 2002 года — генеральный директор стройтреста «Лавсанстрой».
C сентября 2010 года — заместитель председателя Могилёвского облисполкома, с апреля 2013 года — первый зампред облисполкома.
С 15 октября 2013 года – министр архитектуры и строительства.