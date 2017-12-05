Стоимость биткоина превысила $12 тысяч 5 5.12.2017, 19:27

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C начала 2017 года стоимость биткоина выросла более чем в десять раз.

Курс биткоина во время торгов 5 декабря превысила отметку $12 тысяч. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap, передает republic.ru.

Капитализация увеличилась до $200 млрд. Стоимость криптовалюты, таким образом, поднялась на $1000 за неделю.

Отметку в $11 тысяч биткоин преодолел 29 ноября, однако вечером того же дня криптовалюта опустилась более чем на 20% – до $9,2 тысяч. Это произошло после сбоя на бирже Coinbase.

В начале ноября, например, биткоин торговался по $7 тысяч.

C начала 2017 года стоимость биткоина выросла более чем в десять раз (отметку в $1000 криптовалюта преодолела в начале января 2017 года). При этом некоторые участники финансового рынка считают, что криптовалюта – очередной «пузырь».