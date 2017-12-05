«Депутатов» позвали на дайвинг в «Боровлянском море» 2 5.12.2017, 19:37

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Жители поселка под Боровлянами борются против чиновничьего бездействия.

Не первый год жители поселка Опытный ведут борьбу с чиновниками, которые никак не могут справиться с «вечной лужей» прямо посреди улицы Центральной.

Староста поселка Юрий Филиппов рассказал belsat.eu, что помнит эту лужу еще с 2005 года, когда купил здесь землю. С тех пор сменилось несколько председателей сельсовета, а ситуация только ухудшилась: воды с каждым годом становится все больше, высыхает это «море» только летом во время жары и вновь появляется с первым дождем.

Многолетняя переписка с чиновниками так и не привела к положительному результату, поэтому местные жители решили привлечь внимание к проблеме креативным путем – устроили соревнования по метанию камешков по поверхности лужи и сняли шутливое видео.

В специальном чате, где обсуждаются проблемы поселка Опытный, уже сочиняют стихи о «Боровлянском море», и идет обсуждение организации активностей вокруг лужи на ближайшие выходные. Кто-то предложил устроить зимнюю рыбалку, было среди предложений и организация дайвинг-тура для местного «депутата». Пока остановились на проведении турнира на самый высокий фонтан грязи из-под колес проезжающих через лужу автомобилей.

Староста п. Опытный Юрий Филиппов

Дорожники ничего сделать не могут?

У руководства местного дорожно-ремонтно-строительного управления ответ один: нет ресурсов для решения этой проблемы, хотя проект на проведение работ уже готов.

Местный житель Дмитрий Левчук рассказал, что лужа – не единственная проблема, за решение которой приходится бороться. До сих пор не сделаны падъездные пути к новому детскому саду, который недавно открылся рядом с поселком, и единственный проезд к саду проходит именно через печально известное «Боровлянское море».

Чтобы не останавливаться на шутках, жители решили создать в интернете петицию, где каждый неравнодушный может поставить свою подпись за решение местных дорожных проблем.

Дмитрий добавляет, что кроме проблем с дорогами, у людей накопилось еще много претензий к местным властям. Это и темнота на улицах из-за неработающих фонарей, и недостаток социальной инфраструктуры – очереди в поликлиниках, нехватка садов и школ. Вместо того, чтобы решать эти проблемы, чиновники распродают землю под многоэтажную застройку, создавая этим еще большую перегрузку на существующую инфраструктуру.