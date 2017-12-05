Брестский «лихач» превысил скорость движения на 103 км/ч 5.12.2017, 20:03

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Превышение скорости водитель объяснил тем, что на спидометре его автомобиля скорость измеряется в милях.

В Бресте сотрудники ГАИ задержали автомобиль, который ехал по городу с огромным превышением скорости.

Происшествие произошло 4 декабря около 1.00 ночи, сообщает gaibrest.by. Во время дежурства гаишники зафиксировали, что по улице едет "Мерседес Бенц С230" с превышением скорости на 103 км/ч.

За рулем автомобиля был 32-летний житель Бреста, который уже не раз привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.

Превышение скорости водитель объяснил тем, что на спидометре его автомобиля скорость измеряется не в километрах, а в милях в час.

Сейчас на нарушителя составили два протокола. Его лишили права управления транспортными средствами на один год.