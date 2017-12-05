У кого из белорусских топ-спортсменов есть рисунки на теле? 1 5.12.2017, 20:23

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Александра Романовская

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

12 белорусских спортсменов, которые украсили свое тело татуировками.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко по окончании сезона, в котором она впервые оказалась в топ-100 и сыграла в финале Кубка Федерации, сделала татуировку. Tut.by вспоминает, у кого еще из белорусских топ-спортсменов есть рисунки на теле.

Виталий Гурков. Татуировки многократного чемпиона мира по муай-тай и участника BRUTTO посвящены его творчеству в спорте и музыке. Это надпись «Muay Thai or Die» с драконом в центре композиции на спине и название группы на груди.

Александра Романовская. У лыжной акробатки также значительная часть тела в татуировках. Тут есть и лиса, и енот на бедрах, мандала на правой руке, индианка на левом плече, пазл с половинкой сердечка на правом боку и надпись «мама» по-английски с сердечком на левой руке.

Станислав Драгун. На руках у футболиста БАТЭ как минимум две надписи. Одна из них гласит «Мы верим в Бога» (этот текст содержится на долларовых банкнотах. — Прим. ред.), а вторая «Никому не верь, только себе и Богу».

Ник Бэйлен. Американский хоккеист челябинского «Трактора» с белорусским паспортом летом 2015 года порадовал своих подписчиков в Instagram изображением птицы Феникс на груди.

Анна Гуськова. На правой руке еще одной лыжной акробатки уживаются пума и цветок, на левом запястье находится композиция из цветка с пером, а на ключице написано «Provehito in Altum», что в переводе с латыни значит «Стремись ввысь».

Владимир Денисов. У капитана хоккейного «Динамо» на каждом из предплечий написаны имена дочерей: старшей Алексы — на левой руке, младшей Анастасии — на правой. Есть еще одна татуировка на правом плече.

Владимир Веремеенко. Баскетболист «Нижнего Новгорода» имеет на левом плече изображение сложенных вместе ладоней, как это бывает во время молитвы, с четками, на которых место креста занял мяч.

Никита Корзун (крайний слева). У футболиста киевского «Динамо» практически вся левая рука в татуировках. На плече расположились сразу несколько ликов Иисуса Христа.

Михаил Грабовский. На левом плече у хоккеиста видим игрока в хоккей (кажется, это сам Миша) и ангела, на правом предплечье есть еще одна татушка. Фото из семейного архива Грабовских

Арина Соболенко. Руку 19-летней теннисистки украшает изображение скалящегося тигра.

Михаил Сиваков. У футболиста пермского «Амкара» много татуировок. На правой руке это практически «рукав». Татушки есть и на груди, и на левой руке.

Андрей Степанов. Хоккеист минского «Динамо», как и его партнер по команде Денисов, набил на руках имена дочерей — Марии и Софии.