Фотофакт: В Минске установили первую рекламную тумбу нового образца 12 5.12.2017, 20:30

5,372

Минчанам предлагают ее оценить.

Рекламную тумбу нового образца установили у выхода со станции метро «Восток» к торговому центру.

Об этом пишет агентство «Минск-Новости».

— Это опытный образец, новый для столицы, — рассказал директор УП «Мингорсправка» Борис Васильев. — Наша задача вместе с архитекторами и ГП «Минскреклама» — дать городу эстетически привлекательные малые архитектурные формы. Мы должны превратить такие конструкции из простого рекламного носителя в декоративный элемент, украшающий столицу и привлекающий внимание ее жителей и гостей. Кроме того, тумбы должны быть современными, простыми в эксплуатации, антивандальными. Всем этим характеристикам, на мой взгляд, соответствует новый образец.

Каркас трехгранной конструкции изготовлен из композитного материала. Вместо стекла — бронированный поликарбонат. Отличием разработки является новая технология крепления афиш: они не приклеиваются, как на круглых тумбах, и не фиксируются крючками, как на похожих трехгранных тумбах старой конструкции, а держатся на магнитах. Окошко (дверца) открывается специальным ключом, и одна афиша быстро меняется на другую.

В темное время суток включается внутренняя светодиодная подсветка.

— В ближайшее время постараемся изготовить еще одну трехстороннюю конструкцию, несколько отличную от этой, — продолжает Васильев. — Ожидаем, что горожане выскажут мнение об этих образцах. Потом вместе с комитетом архитектуры и градостроительства Мингорисполкома примем решение, какие виды тумб устанавливать на проспекте Победителей. Там планируем разместить около 30 новых конструкций взамен старых.

При этом руководитель «Мингорсправки» подчеркнул, что от тумб старого образца не собираются отказываться полностью: в некоторых уголках города они смотрятся вполне органично.

— Возможно, немного трансформируем их. Несколько месяцев назад переделали одну круглую тумбу в 6-гранную. Она стояла на улице Куйбышева, теперь находится возле нашего офиса. Не исключено, что так же поступим и со многими другими круглыми тумбами, чтобы они смотрелись более гармонично и современно, — подытожил Васильев.

Всего в столице насчитывается около 260 рекламных тумб.