Белорус уехал с односельчанами в РФ на заработки и пропал 5 5.12.2017, 20:46

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Последний раз на связь с родственниками житель деревни Дятловичи выходил в конце июня.

Как сообщает «Медиа-Полесье», Лунинецким РОВД в рамках материала проверки разыскивается без вести пропавший Александр Николаевич Черноокий, 5.12.1978 г.р., уроженец и житель д. Дятловичи Лунинецкого района Брестской области.

2 мая 2016 года мужчина вместе с односельчанами уехал на заработки в Москву и обратно не вернулся. До июня этого года связывался с родными, потом связь оборвалась. Сейчас о его местонахождении и судьбе ничего не известно.

Александр Черноокий

Приметы: на вид 40 лет, рост около 175-180 см, телосложение среднее, лицо круглое, смуглое, глаза карие, нос прямой, губы средней толщины, волосы прямые, темно-русые. Особые приметы: на носу веснушки, на левой груди татуировка в виде скорпиона, на правом боку шрам около 30-40 мм.

В милиции обращаются с просьбой к гражданам, которые встречали пропавшего без вести, располагают информацией о его месте нахождения, сообщить об этом в Лунинецкий РОВД по телефонам: 8-01647-23502 или 102.