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США готовят «ракету-микроволновку»

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  • 5.12.2017, 20:54
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Для усмирения КНДР армия США может использовать летающую «микроволновку» — крылатую ракету CHAMP.

Применение подобного вооружения обсуждалось в Белом доме еще в августе нынешнего года. CHAMP создавалась американскими инженерами лаборатории ВВС с 2009 года, сообщает Daily Mail.

Успешные испытания состоялись в 2012 году. В случае старта полномасштабных боевых действий ракеты будут применены, чтобы обесточить всю военную технику, а также большие инфраструктурные объекты.

Стоит отметить, что такое оружие разрабатывается также в ряде других стран мира.


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