В Беларуси легализуют биткоин 23 5.12.2017, 21:10

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Примечательно, что еще неделю назад Минфин раскритиковал криптовалюты.

Проект декрета «О развитии цифровой экономики» согласован без замечаний всеми уполномоченными государственными органами, передает «Белсат».

Нововведение позволит легализовать в Беларуси криптовалюты, в том числе биткойн, и создаст, по мнению членов правительства, максимально благоприятные условия для развития технологии блокчейн.

Примечательно, что еще неделю назад отечественный Минфин раскритиковал криптовалюты, однако быстро убрал критику с официального сайта.

На сегодня самой популярной криптовалютой в мире является биткойн. Сегодня за 1 биткойн предлагают более 12 тысяч долларов, с начала этого года курс этой криптовалюты подскочил в целых десять раз. Биткойн не имеет купюр и монет и не контролируется банками – система позволяет анонимно обмениваться условными виртуальными деньгами или обменивать их на товары и услуги или на реальные деньги.