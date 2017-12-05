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В Беларуси легализуют биткоин

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  • 5.12.2017, 21:10
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Примечательно, что еще неделю назад Минфин раскритиковал криптовалюты.

Проект декрета «О развитии цифровой экономики» согласован без замечаний всеми уполномоченными государственными органами, передает «Белсат».

Нововведение позволит легализовать в Беларуси криптовалюты, в том числе биткойн, и создаст, по мнению членов правительства, максимально благоприятные условия для развития технологии блокчейн.

Примечательно, что еще неделю назад отечественный Минфин раскритиковал криптовалюты, однако быстро убрал критику с официального сайта.

На сегодня самой популярной криптовалютой в мире является биткойн. Сегодня за 1 биткойн предлагают более 12 тысяч долларов, с начала этого года курс этой криптовалюты подскочил в целых десять раз. Биткойн не имеет купюр и монет и не контролируется банками – система позволяет анонимно обмениваться условными виртуальными деньгами или обменивать их на товары и услуги или на реальные деньги.


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