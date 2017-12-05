Как мог выглядеть белорусский БелАЗ

Как мог выглядеть белорусский БелАЗ3
- 5.12.2017, 21:29
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Данный проект был признан слишком инновационным и грузовик в итоге выглядел по-другому.
Журналисты проекта rbth.com опубликовали материал «10 советских послевоенных промышленных дизайнов, предвосхитивших 21 век».
В статью вошел и не реализованный на практике прототип грузового автомобиля известной на весь мир белорусской марки.
«Нет, это не космический шаттл из советских фильмов. А чудо инженерной мысли, самосвал БелАЗ-540, дизайн которого придумал Валентин Кобылинский в 1965 году», – пишет журнал.
Данный проект был признан слишком инновационным и грузовик в итоге выглядел по-другому. «Но что за красавец!», – заключает rbth.com.