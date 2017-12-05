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Мутко пожизненно отстранили от посещения Олимпиад

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  • 5.12.2017, 21:53
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Виталий Мутко
Фото с сайта smotrisport.tv

МОК пожизненно запретил посещать Олимпиады вице-премьеру РФ Виталию Мутко и бывшему замминистра спорта Юрию Нагорных.

Вице-премьер России Виталий Мутко и бывший замминистра спорта РФ Юрий Нагорных пожизненно отстранили от посещения Олимпийских игр.

К такому решению пришел Международный олимпийский комитет (МОК) по итогам заседания исполкома МОК в швейцарской Лозанне, говорится в заявлении комитета.

Как ранее сообщал Charter97.org, Россию отстранили от участия в Олимпиаде-2018.


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