Мутко пожизненно отстранили от посещения Олимпиад 19 5.12.2017, 21:53

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Виталий Мутко

Фото с сайта smotrisport.tv

МОК пожизненно запретил посещать Олимпиады вице-премьеру РФ Виталию Мутко и бывшему замминистра спорта Юрию Нагорных.

Вице-премьер России Виталий Мутко и бывший замминистра спорта РФ Юрий Нагорных пожизненно отстранили от посещения Олимпийских игр.

К такому решению пришел Международный олимпийский комитет (МОК) по итогам заседания исполкома МОК в швейцарской Лозанне, говорится в заявлении комитета.

Как ранее сообщал Charter97.org, Россию отстранили от участия в Олимпиаде-2018.