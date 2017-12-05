Президент Чехии принял отставку правительства 5.12.2017, 22:06

13 декабря состоится церемония назначения правительства Андрея Бабиша, в который войдут 14 министров.

Президент Чехии Милош Земан принял во вторник отставку правительства во главе с премьер-министром Богуславом Соботкой.

Об этом сообщил пресс-секретарь чешского президента Иржи Овчачек, информирует издание Novinky.

Последнее заседание действующего правительства состоится 6 декабря. А вечером этого же дня Земан назначит премьер-министром лидера политического движения Андрея Бабиша.

13 декабря состоится церемония назначения правительства Андрея Бабиша, в который войдут 14 министров.

Ожидается, что министром иностранных дел станет действующий глава минобороны Мартин Стропницкий. Должность министра обороны займет действующая руководительница министерства регионального развития Карла Шлехтова.