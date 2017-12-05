Гродненца оштрафовали на 690 рублей за оскорбление пограничников 6 5.12.2017, 22:22

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Житель Гродно показал пограничникам неприличный жест.

Суд оштрафовал жителя Гродно на 690 рублей за оскорбление пограничника при исполнении служебных обязанностей, информирует БелТА со ссылкой на отделение информации и пропаганды Гродненской пограничной группы.

Происшествие произошло в пограничной зоне неподалеку от населенного пункта Поречье. Исполняя свои служебные обязанности, пограничники проверили документы у мужчины, который там оказался. Гродненец был недоволен этим и показал пограничникам неприличный жест.

Как отмечает Гродненская пограничная группа, этим мужчина выразил «свое пренебрежение к требованиям пограничников».

Теперь ему придется оплатить свою грубость деньгами.