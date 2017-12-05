Россия выплатит МОК $15 миллионов 3 5.12.2017, 22:35

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МОК потребовал от РФ возместить расходы в связи с расследованием допингового скандала.

Олимпийский комитет России (ОКР) должен возместить расходы, понесенные Международным олимпийским комитетом (МОК) в связи с расследованиями случаев применения допинга, передает РБК.

Также ОКР должен внести средства на создание лаборатории Независимого органа по тестированию спортсменов на предмет употребления допинга (Independent Testing Authority, ITA). Общая сумма средств, которые должен потратить ОКР, составляет $15 млн, говорится в пресс-релизе МОК.

Средства пойдут на «укрепление целостности и возможностей глобальной антидопинговой системы», говорится в сообщении.

Кроме того, исполком МОК принял решение приостановить членство президента ОКР Александра Жукова. Бывшему министру спорта, вице-премьеру Виталию Мутко пожизненно запретили посещать Олимпийские игры.

Ранее во вторник, 5 декабря, исполнительный комитет МОК отстранил российскую сборную от участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году, российские спортсмены смогут участвовать в играх только под олимпийским флагом. Также россиянам запрещается демонстрировать любую атрибутику с флагом или названием страны и исполнять национальный гимн. Команда будет официально называться «Олимпийскими спортсменами из России».

«Это (применение допинга и махинации с пробами. — Прим.) было беспрецедентной атакой на Олимпийские игры и на спорт. Исполком МОК, проведя должное расследование, вводит санкции, пропорциональные систематическим манипуляциям, продолжая защищать чистых атлетов», — приводятся в релизе слова главы МОК Томаса Баха.