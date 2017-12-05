NYT: Перенос посольства США в Иерусалим будет отложен на полгода 5.12.2017, 23:00

Перенос посольства невозможно реализовать немедленно по причинам материально-технического характера.

Президент США Дональд Трамп намерен в среду, 6 декабря, объявить о признании Иерусалима столицей Израиля и сообщить о намерении перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим, передает newsru.co.il.

Однако, как пишет The New York Times со ссылкой на официальные источники в американском руководстве, перенос посольства невозможно реализовать немедленно по причинам материально-технического характера. В частности, нужно решить вопрос с размещением персонала посольства в израильской столице.

Поэтому, говорится в статье The New York Times, Трамп вновь, как и полгода назад, воспользуется правом вето на реализацию закона о переносе посольства США в Иерусалим. Таким образом, перенос посольства состоится не раньше, чем через полгода.

5 декабря Дональд Трамп уведомил о намерении перенести посольство США в Иерусалим всех лидеров ближневосточного региона. Он обсудил эту тему с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, председателем палестинской администрации Махмудом Аббасом, королем Иордании Абдаллой II, президентом Египта Абд аль-Фаттахом ас-Сиси.

Агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу "Мукаты" передает, что председатель палестинской администрации Махмуд Аббас, в свою очередь, обратился к Папе Римскому Франциску, президенту России Владимиру Путину, президенту Франции Эммануэлю Макрону и королю Иордании Абдалле II, призвав их вмешаться и повлиять на президента Трампа, чтобы не допустить переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Лидеры Лиги арабских государств, Саудовской Аравии, Турции и Иордании выступили против признания американцами Иерусалима столицей Израиля и предупредили Трампа об опасности такого шага, как перенос посольства США в Иерусалим. Иордания требует экстренного созыва саммита ЛАГ по этому вопросу.

Террористическая организация ХАМАС призвала все палестинские "фракции" к активизации интифады в случае переноса посольства США в Иерусалим. Вечером 5 декабря руководство ХАМАСа объявило ближайшую пятницу "днем гнева", выступив с призывом к арабской молодежи и другим террористическим группировкам подтвердить свою "приверженность сопротивлению".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, по данным 10-го телеканала ИТВ, на закрытом заседании парламентской комиссии по иностранным делам и обороне выступил с заявлением о том, что перенос американского посольства в Иерусалим может привести к активизации арабского террора.

6 июня этого года Сенат США единогласно утвердил декларацию, посвященную 50-летию воссоединения Иерусалима. За этот документ проголосовали 90 сенаторов, включая бывшего кандидата в президенты Берни Сандерса. Еще 10 сенаторов не присутствовали в зале заседаний во время голосования. Сенат также вновь ратифицировал закон о признании Иерусалима столицей Израиля.

В соответствии с законом, американское посольство должно было переехать в Иерусалим не позднее мая 1999 года. Однако закон также предусматривает сохранение за президентом права вето на реализацию закона, которым воспользовались Билл Клинтон, Джордж Буш, Барак Обама и 1 июня 2017 года его подписал Дональд Трамп. Указ подписывается раз в полгода. Следующий срок его подписания – декабрь 2017 года. Как отмечалось ранее, ожидается, что на сей раз, Трамп объявит о намерении перенести посольство в Иерусалим, но воспользуется президентским правом вето еще на полгода.