Британская контрразведка предотвратила покушение на Терезу Мэй 2 6.12.2017, 7:35

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Тереза Мэй

Фото: AP

План атаки на премьера Великобритании был многоуровневым.

Британская служба контрразведки MI5 предотвратила исламистское покушение на премьер-министра страны Терезу Мэй. Об этом в ночь на среду, 6 декабря, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники. Позднее информацию подтвердила и газета The Times (перевод – dw.com).

Как указывают эти СМИ, по версии следствия, атаку с использованием взрывного устройства должен был осуществить джихадист-смертник. Террористы планировали вызвать панику в официальной резиденции премьера на Даунинг-стрит, после чего совершить нападение на главу правительства. О серьезности их намерений, в частности, говорит то, что генеральный директор Службы безопасности Великобритании Эндрю Паркер проинформировал о результатах расследования MI5 членов кабинета министров.

На минувшей неделе в ходе спецоперации правоохранительных органов предполагаемые преступники были задержаны. Ими оказались уроженцы Лондона и Бирмингема. В среду, 6 декабря, они должны предстать перед Магистратским судом Вестминстера (аналог мирового суда), где им официально предъявят обвинения.

Сорваны семь атак

За последние четыре года британские спецслужбы сумели предотвратить 20 исламистских терактов. Из них семь потенциальных атак - только за последние семь месяцев, сообщил в октябре глава MI5. Эндрю Паркер посетовал также, что современные террористические нападения совершаются быстро - промежуток времени между планированием и реализацией атаки может составлять всего несколько дней.

За текущий год в Великобритании были совершены пять терактов, в результате которых погибли 35 человек. Четырежды целью террористов становился Лондон и один раз - Манчестер.