Рынок жилья в Беларуси оказался у «красной черты» 16 6.12.2017, 7:42

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В 2018 году ситуация может стать непредсказуемой.

Девелоперы строят в Беларуси больше жилья, чем могут реализовать, что негативно сказывается на финансовом состоянии подрядчиков. Об этом заявил начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Горваль, сообщает ej.by.

Как заявил Александр Горваль на состоявшейся в Минске отраслевой конференции "Новые технологии в повышении коммерческой эффективности жилых комплексов", организованной группой компаний "Твоя столица" и БПС-Сбербанком, в настоящее время в Беларуси имеется в наличии 5270 свободных квартир. Из них 4150 квартир находятся в еще строящихся домах, а 1120 квартир - это чистое жилье, которое введено в эксплуатацию, но так и не нашло своих владельцев.

"Этот показатель двоякий, - отметил Александр Горваль. - С одной стороны хорошо, что на рынке есть предложение, которое превышает спрос. Но с другой настораживает то, что этот спрос незадействован. Хотя цены в последнее время сильно откатились назад, тем не менее квартиры простаивают и не реализуются".

По словам представителя Министерства архитектуры и строительства, такое превышение предложения над спросом очень отрицательно сказывается на заказчиках, но еще больше на подрядчиках, которые сталкиваются с серьезными финансовыми проблемами, потому что с ними не рассчитываются за произведенные работы.

Ситуация может еще больше усложниться в 2018 году. Сейчас правительство как раз согласовывает планы по строительству жилья на следующий год.

"Лукашенко ставит перед нами задачу увеличить объемы строительства с 3,5 млн кв.м. в 2017 году до 4 млн кв.м. в 2018 году", - рассказал Александр Горваль.

И хотя основной рост придется на жилье, которое строится с господдержкой - его предполагается увеличить с 500 до 900 тыс. кв.м. - дополнительные объемы все равно окажут свое влияние на рынок.

Интересно, что превышение предложения квадратных метров жилья над спросом происходит на фоне того, что сегодня в Беларуси в очереди нуждающихся стоят почти 700 тыс. семей, которым необходимо более 30 млн в. м. жилой площади. Однако очередники рассчитывают на строительство квартир с господдержкой и оказывают слабое влияние на спрос на рынке коммерческого жилья.