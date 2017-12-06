Как бы выглядел идеальный состав сборной Беларуси по хоккею на Олимпиаде 3 6.12.2017, 7:50

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Если Россия все-таки не поедет, а КХЛ отпустит хоккеистов в Южную Корею.

В сентябре 2016 года сборная Беларуси не смогла отобраться на Олимпиаду-2018 во время домашней квалификации. Если кто забыл, тогда белорусы обыграли датчан (5:2) и поляков (5:3), но в решающий день турнира уступили словенцам с Анже Копитаром в составе (2:3 Б), пишет tribuna.com.

Однако в итоге наши хоккеисты все-таки могут попасть на Игры в Пхенчхан. А все из-за подвешенного состояния всего российского спорта. Ввиду допинговых скандалов, которые все громыхают после Сочи-2014, МОК допустила россиян на Олимпиаду лишь под нейтральным флагом, и неизвестно, примут ли наши соседи такие условия. При этом глава ИИХФ Рене Фазель заявил, что времени для проведения дополнительной квалификации попросту нет и что вместо потенциально дисквалифицированной России на Игры может поехать лучшая из не поехавших команд по рейтингу. А это – сборная Беларуси!

Сборная Беларуси по хоккею на Олимпиаде-2018? Да, это возможно!

Если это все-таки случится, как будет выглядеть наша команда в Южной Корее? Разумеется, при условии, что КХЛ не станет строить козни для хоккеистов лиги.

Вратари

Михаил Карнаухов, Дмитрий Мильчаков, Иван Кульбаков

По словам Дэйва Льюиса, Кевин Лаланд уже вне сборной. Как минимум на этот сезон. Таким образом, нужно изыскивать какие-то резервы внутри страны. Карнаухов совсем не играет в «Динамо» за спиной Энрота и лишь отрывается во время непродолжительных побывок в Молодечно. Тем не менее, и Льюис, и многие специалисты в него верят.

Мильчаков – явный первый номер «Юности». Льюис уже заявил, что вратарь находится в расширенном списке сборной.

Наконец, Иван Кульбаков играет в ECHL, а осенью даже получил возможность провести в воротах предсезонный матч «Коламбуса» в НХЛ. Сейчас Кульбаков играет достаточно, чтобы поехать в Корею.

Кто еще? Максим Малютин, Виталий Трус, Игорь Брикун, Виталий Белинский.

Защитники

Владимир Денисов (К) – Ник Бэйлен

Евгений Лисовец – Дмитрий Коробов

Николай Стасенко – Павел Воробей

Кристиан Хенкель – Кирилл Готовец

Сразу стоит сделать оговорку по заокеанским защитникам. В АХЛ у нас сейчас трое. Но Степан Фальковский имеет ту-уэй контракт с НХЛ – его участие в Олимпиаде исключено. Игроки же, которые имеют соглашение исключительно с командой АХЛ, не лишены возможности поехать в Корею. К нашим услугам Кирилл Готовец и Олег Евенко. Но у Олега два последних чемпионата получились просто провальными – и вряд ли он прямо сейчас заслуживает места в этой виртуальной сборной.

В подвешенном состоянии находится Ник Бэйлен. Сам американец сначала говорил, мол, уже и не хочет играть за Беларусь, а уже в следующем интервью сообщил, что готов приехать. Главный тренер сборной дописаться игроку не может. Но лишним в этой сборной защитник уж точно не был бы.

В команде четыре динамовца. Владимир Денисов может и тут справиться с капитанством – не только в клубе. Лисовец уже восстановился и к февралю должен набрать оптимальную форму. Коробов не без косяков, но время в КХЛ он получает не просто так. Хенкель мужает не по дням, а по часам.

И плюс парочка Стасенко с Воробьем. Опытный Николай – важный человек в «Северстали», скоро станет легендой Череповца. Молодой Павел получает время в большинстве в «Куньлуне» и способен набирать очки, проводя за матч пару смен.

Кто еще? Илья Шинкевич, Роман Граборенко, Дмитрий Знахаренко, Никита Устиненко, Олег Евенко, Сергей Боголейша.

Нападающие

Андрей Костицын – Андрей Стась (А) – Джефф Плэтт

Александр Когалев – Егор Шарангович – Чарльз Лингле

Александр Павлович (А) – Сергей Костицын – Андрей Степанов

Артем Демков – Евгений Ковыршин – Александр Китаров

Вячеслав Андрющенко, Михаил Стефанович

В нападении все не очень просто тоже. Стась пока официально от сборной не отказывался, хотя уже был освистан «Минск-Ареной». В «Авангарде» Андрей не считается легионером, но если он готов играть за национальную команду, то разбрасываться такими игроками не стоит. Тем более, центрфорвардов высокого класса у нас не так уж много.

Почти все остальные в нападении – знакомые (в большей или меньшей степени) лица. Костицын и Стась – «центры» для меньшинства, Стась и Шарангович – для большинства. В большинстве из такого количества исполнителей можно собрать две очень даже боеспособные бригады.

Непонятны также возможности братьев Костицыных. За сборную у обоих новополочан нередко случаются провалы. В этом сезоне Сергей 20 матчей не мог забросить и выпал из топ-звеньев. Но даже в качестве чеккера он способен приносить пользу. Что касается Андрея Костицына, то он уже дважды травмировался. Второе повреждение оказалось серьезным – вывело из игры на несколько недель.

Именно из-за всех вышеуказанных непоняток сборная должна обладать достаточным резервом. Вот он.

Кто еще? Артур Гаврус, Артем Волков, Сергей Дрозд, Александр Кулаков, Максим Парфеевец, Игорь Ревенко, Павел Боярчук, Артем Левша, Виктор Туркин.

Если КХЛ не отпустит игроков на Олимпиаду

Если Континентальная лига все-таки запретит своим хоккеистам ехать в Южную Корею, выбор станет куда сложнее.

Вратари: Дмитрий Мильчаков, Иван Кульбаков, Игорь Брикун

Защитники: Кирилл Готовец, Олег Евенко, Сергей Боголейша, Андрей Антонов, Андрей Коршунов, Никита Мицкевич, Роман Шуба, Евгений Ногачев

Нападающие: Михаил Стефанович, Вячеслав Андрющенко, Артем Демков, Максим Парфеевец, Игорь Ревенко, Павел Боярчук, Артем Левша, Виктор Туркин, Никита Феоктистов, Иван Дроздов, Никита Ремезов, Руслан Васильчук, Илья Литвинов.

Как думаете, эти парни мечтают об Олимпиаде?